Prijs Euro95 hoogste sinds zomer van 2015

Om te janken is het.

Vanochtend heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek er weer een reeks deprimerende cijfers uitgeknald. Het CBS deed samen met Travelcard onderzoek naar het prijsniveau van benzine in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat het prijsniveau van april 2018 hoger was dan in augustus 2015. De gemiddelde prijs voor een liter Euro95 bedroeg vorige maand 1,61 euro.

Goed, het zijn nog niet de exorbitanten prijzen van 2012, maar we worden er bepaald niet blij van. De prijzen zitten alweer sinds 2008 enorm in de lift. Relatief gezien zijn de prijzen voor de snelwegpomp en de onbemande pomp respectievelijk met 8,9 en 6,4 procent gestegen. Kijken we naar harde cijfers, dan is het verschil tussen beide in de afgelopen tien jaar met 4 eurocent gestegen, van 9 en 13 eurocent. Het verschil tussen een lokale bemande en ombemande pomp bleef met 4 procent gelijk.

Zetten we alle pompen in Nederland op een rijtje, dan zien we dat de bedragen bij de onbemande pomp fractioneel lager ligt dan bij de bemande pomp. Bij de onbemande pomp betaalde je op 15 april tussen de 1,50 en 1,73 euro per liter, in vergelijking met 1,55 en 1,75 euro langs de snelweg. De lokale bemande pomp vroeg tussen de 1,49 en 1,76 euro per liter.

Over snelwegen gesproken, de gemiddelde prijs van een liter Euro95 lag in 80 procent van de gevallen tussen de 1,55 en 1,67 euro. 10 procent zat zelfs onder de 1,55 euro. De absolute gemeten piek was, zowel voor de bemande pomp langs de snelweg als de lokale bemande pomp, 1,76 euro.