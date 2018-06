Bentley Bentayga ‘Speed’ krijgt ernstig anders design

En wij kunnen alweer niet wachten.

Nu luxe autofabrikanten zich massaal richten op het produceren van grote gore SUV’s, kunnen welvarende consumenten hun overvolle matras eindelijk eens op een waardige manier legen. Hoewel Rolls-Royce ongetwijfeld het meest spectaculaire productiemodel in handen heeft, wil Bentley zich de kroon opnieuw toe-eigenen door een Speed-uitvoering te maken van de Bentayga.

Hoewel we dit zeer zeker toejuichen, is het allerminst nodig. De huidige line-up bestaat uit een milieuvriendelijke plug-in hybride, een zelfontbrander met acht cilinders, een ‘normale’ benzine-V8 en een smerig dikke W12. De Bentayga Speed maakt, naar verluidt, gebruik van diezelfde W12. Om nog wel trouw te blijven aan de naam van het beestje, krijgt hij meer vermogen, waardoor hij weer een stukje sneller zal zijn. Momenteel heeft de rapste Bentayga, de W12, 4,1 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken en heeft de auto een topsnelheid van 301 km/u. De Speed zal hier, uiteraard, een aanzienlijke schep bovenop doen.

Tijdens een praatje met het Britse Autocar heeft Stefan Sielaff, het hoofd van design van Bentley, laten weten dat de auto er daarnaast totaal anders uit zal komen te zien. In vergelijking met de reguliere W12 zou het om een “grote verandering” gaan. Sielaff hield de details nog even tot zichzelf, maar reken de typische aanpassingen die Speed modellen normaliter genieten, plus een beetje extra flair.

Het is nog niet precies bekend wanneer de Bentayga Speed onthuld gaat worden, maar aangezien er recentelijk twee nieuwe Bentayga’s ter wereld zijn gebracht, kan het rustig nog tot eind 2019 duren voordat we de SUV te zien krijgen.