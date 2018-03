Bugatti toont eerste details nieuwe Chiron versie

De krachtigere, nog verkniptere broer van het monster uit Frankrijk is in aantocht.

Van alle autofabrikanten die de afgelopen maanden hard hun best hebben gedaan om het Autosalon van Genève zo uitgebreid mogelijk aanwezig te zijn, is het nog akelig stil rondom Bugatti. Toch is de Franse equipe wel degelijk aanwezig, getuige deze teaservideo op hun officiële Facebook-account.

Hoewel er nog bijzonder weinig geruchten over rondgaan, lijkt alles erop te wijzen dat we deze week een gepeperde versie van de Chiron mogen verwachten. Het voelt misschien als een vroegtijdige onthulling, daar de Veyron Super Sport destijds vijf jaar na de onthulling van het basisexemplaar ter wereld kwam, maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is. Sterker nog, het zou niet meer dan logisch zijn dat Bugatti deze week de doeken trekt van de krachtigste Chiron.

Dit heeft alles te maken met het feit dat de supersonische tak van de Volkswagen Group eerder liet vallen dat het dit jaar een nieuw snelheidsrecord wil vestigen. Vorig jaar had de formatie het record kortstondig in handen, maar een verschrikkelijk indrukwekkende poging van Koenigsegg gooide al vlug roet in het eten.

De gigant uit Molsheim werd tot op heden voornamelijk belemmerd door een hersenbrekende situatie rondom de banden. Volgens Bugatti kon de Chiron wel degelijk sneller dan de 420 km/u waarop hij momenteel is gelimiteerd. Als we Bugatti mogen geloven zou de Chiron, met het juiste rubber, pas rond de 460 km/u moeten ophouden met accelereren.

Er zijn nog geen details bekend over de exacte specificaties, maar speculeren kunnen we altijd. Destijds wist Bugatti de Super Sport-versie van de Veyron 200 pk meer te geven dan het basismodel die 1.000 pk had. Volgen we diezelfde prestatiedrang, dan zou het goed kunnen dat de Chiron Super Sport 1.700 pk produceert, in plaats van de 1.500 magere paarden van het originele model.

Morgenochtend horen we meer.

FURTHER SHAPING OUR CATEGORY – Geneva International Motor Show 2018 #GimsSwiss FURTHER SHAPING OUR CATEGORY. Geneva International Motor Show 2018. #BUGATTI Press Conference on 6 March 2018, 9:40 am CET #GIMS #GIMS2018 #GimsSwiss Geneva International Motor Show Geplaatst door Bugatti op zondag 4 maart 2018

Meer lezen? Bekijk HIER een vergelijking tussen de Veyron en de Chiron.