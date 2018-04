Hij beweegt! De Devel Sixteen met V16 komt tot leven

Het moment waarvan je niet wist dat komen ging is daar #5007hp.

Enige tijd geleden schreven we nog maar eens over de Devel Sixteen. Deze hypercar uit de zandbak werd al gepresenteerd in 2013. De specs spraken direct enorm tot de verbeelding: 16 cilinders zouden voor een vermogen zorgen van ruim 5.000 pk.

Bij dit soort projecten hebben we echter altijd een gezonde dosis scepsis. Menig mooie supercar-droom is uiteindelijk al verworden in een nachtmerrie. Meestal komt het überhaupt niet tot een tastbaar product. Maar naarmate de tijd zich vorderde, kwam Devel toch op de proppen met wat spul dat hun boude claims soort van geloofwaardigheid gaven. Zo kwamen er beelden van een monsterlijke V16 op een testbank naar buiten. De krachtbron wordt ontwikkeld door Steve Morris Engines. Het bouwen van de carrosserie wordt toevertrouwd aan Manifattura Automobili Torino (MAT), dat eerder Glickenhaus al hielp met de SG003.

Alleen nog even één plus één optellen en je hebt in theorie een rijdend prototype. Precies dat heeft Devel nu gedaan, getuige het filmpje van de accelererende Sixteen die ze op Instagram gepost hebben. Onder de hashtags staan nog altijd #5000hp en #5007hp te lezen. Stel nou dat dit doel écht bereikt wordt, dat zou wel met recht #beyondextreme zijn…