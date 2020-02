Volkswagen gaat agressieve klimaatactivist aanstellen

Het is niet bekend of er al contact is gezocht met Greta Thunberg.

Met de ID.3 gaat Volkswagen serieus werk maken van hun elektro-offensief. Het model zou dit jaar zijn opwachting moeten maken bij de dealers. De Duitsers lopen al niet enorm voorop op dit vlak en nu staat de marktintroductie van de ID.3 deze zomer ook onder druk. In de tussentijd zit de concurrentie niet stil. De CEO van Volkswagen heeft nu een lumineus idee om het elektro-offensief een impuls te geven.

Wellicht klinkt de titel als clickbait, maar dat is daadwerkelijk wat Volkswagen baas Herbert Diess in een interview heeft gezegd. Tegenover de Financial Times zegt Diess dat hij een klimaatactivist aan gaat stellen en hij voegt er aan toe dat het een “agressief iemand” moet zijn.

Vermoedelijk zal de doorsnee Volkswagen-vacature er toch iets anders uit zien. Vanwaar deze onorthodoxe oproep? De opperbaas van Volkswagen vindt dat het veel te lang duurt om ideeën te door te voeren in de organisatie. Volgens hem is een klimaatactivist de aangewezen persoon om de boel in beweging te krijgen. De lijntjes zullen kort zijn, want de uitverkorene zal in direct contact komen te staan met de Diess himself en de rest van de Volkswagen-top. Zo zie je maar dat je het tegenwoordig ver kunt schoppen met klimaatactivisme.

In het interview laat de Volkswagen-baas zich ook nog uit over de toekomst van SUV’s. Hij voorspelt dat er met de opmars van elektrische auto’s een einde zal komen van de enorme populariteit van SUV’s. Dit is namelijk niet de meest gunstige carrosserievorm om een grote actieradius te bewerkstelligen. Vooralsnog lijken deze twee zaken elkaar niet te bijten, aangezien een aanzienlijk deel van de elektrische auto’s SUV is. Volgens de Volkswagen-baas zal daar op langere termijn zal daar toch verandering in komen.

Mocht je jezelf herkennen in de omschrijving “agressieve klimaatactitvist”, vergeet dan vooral niet om contact op te nemen met Volkswagen.

Bron: Financial Times