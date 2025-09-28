Dit zou de volgende bekende Toyota zijn die terugkomt, inclusief sportmodel

Er komt wederom een oude naam van Toyota terug naar de moderne wereld en de sportversie is misschien wel de reden dat ‘ie überhaupt komt.

Toegegeven, niet elke naam is zo sterk dat hij per definitie terug MOET keren. Maar het blijft toch wel leuk als je bij iets blijft wat al blijft steken. Of dat nou een topauto was of niet, of iets extreems spannends. Laten we het zo zeggen: het historische Corolla, ondanks het belegen imago, scoort toch beter dan Auris.

Terugkeer oude naam Toyota

Toch is Toyota lekker op tour om wat oude namen terug te brengen, voornamelijk de sportversies. Sportieve Yaris en Corolla, de Supra bestaat weer, er komt een nieuwe Celica met MR2-trekjes: genoeg leuks. En dus ziet Toyota ruimte voor nog een model dat hier perfect bij past. Toyota komt binnenkort met een nieuwe… Starlet!

Toyota Starlet

Starlet is een naam die Toyota al decennialang gebruikt, op een kleine hatchback onder de Corolla. Toen de auto in de jaren ’90 met pensioen ging, nam de Yaris het stokje over als iets ‘hipper’ model. Dat was voor ons: elders ter wereld wordt er nog een Starlet verkocht. Dat is een rebadge van de Suzuki Baleno die hier ook nog even verkocht is.

Als het dan gaat om een nieuwe Starlet, verwacht je misschien zoiets als wat er ook sinds kort in Azië verkocht wordt: de Toyota Starlet Cross. Net als de Yaris en Corolla Cross een SUV-versie van die Starlet op Baleno-basis, die Suzuki dan ook verkoopt als Suzuki Fronx. Oftewel, hiep hiep hoera voor de nieuwe Starlet en dan blijkt het gewoon weer zoiets te worden.

Starlet als rallymodel

Nee hoor, de nieuwe Toyota Starlet wordt een model onder de Toyota Yaris. Is daar nog ruimte? Voor dit doeleind wel. Net als de GR Yaris komt er namelijk een GR Starlet en dat wordt Toyota’s wapen voor de Rally4-klasse in het WRC. De specs worden ook een soort GR Yaris, maar dan gematigd. Zo krijgt de Starlet dezelfde driecilinder met turbo, maar dan een 1.3 liter grote versie met ‘slechts’ 135 pk. Zonder het GR-Four vierwielaandrijvingssysteem, trouwens. Maar let op: op een leeggewicht van naar verluidt 980 kg. Een rasechte lichtgewicht hot hatch met FWD? Kom maar door!

Om de homologatie-eisen van Rally4 te halen, moet Toyota 2.500 stuks van de GR Starlet bouwen. Hoe het zit met export van deze auto is natuurlijk nog niet bekend, maar de deur voor een lichtgewichte leuke hatch staat hier natuurlijk altijd open. (via BestCarWeb)