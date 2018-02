Gelekt: dit is de SEAT Tarraco

De grootste SEAT tot nu toe sijpelt het web op.

Terwijl de hele autowereld zich voorbereid op Genève wil er – verdacht vaak – wel eens iets uitlekken. SEAT Cupra was al aan de beurt met hun hete versie van de nieuwe Ibiza, maar ook het andere eind van het spectrum van de SEAT-branche is zojuist verschenen. Hij heet Tarraco en dit is hem in (bijna) volle glorie.

De Tarraco is de grootste auto die SEAT ooit aan zijn arsenaal toevoegde. Blijkbaar is de Ateca (rijtest) niet groot genoeg, want de Tarraco wordt de overtreffende trap hiervan. Wat dit betekent: de basis van de Tiguan Allspace, oftewel een zevenzitter, met een SEAT-neusje. Vooral aan de zijkant zijn de overeenkomsten met de Allspace te zien, maar waar laatstgenoemde een normale Tiguan met rugzak is, verschilt de Tarraco vrij veel met de Ateca.

Aan de voorkant zijn een vernieuwde grille en koplampen te zien. De bekende driehoekvorm van SEAT komt terug, maar anders dan de Ateca. Achterop zien we een vrij Tiguan-esque uitstraling, met doorlopend achterlicht. In de grote “diffuser” prijken twee rechthoekige uitlaten, de vraag is natuurlijk hoe echt die zijn.

SEAT zal binnenkort de Tarraco officieel onthullen in Genève. In ieder geval zal het nu geen verrassing meer zijn. (via MQB-Coding)