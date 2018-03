Hoe de zon autonome auto’s wil gaan slopen

Kapot! Alles moet kapot!

Goed nieuws voor zij die vrezen voor een toekomst waarin de auto’s niet meer bestuurd worden door de mens, maar door de auto zelf. Er ligt namelijk een gigantische dreiging op de loer, die volledig te danken is aan de zon en zijn uitbarstingen.

De dreiging wordt aangekaart door meteorologische deskundigen, die erop wijzen dat zonnewind enorme invloed kan hebben op autonome auto’s. Zonnewind is een fenomeen waarbij de zon grote hoeveelheden energie produceert in de vorm van straling en geomagnetische activiteit. De zonnewind zelf is voor mensen niet gevaarlijk, maar kan intelligente systemen op heftige manier in de weg zitten, doordat de effecten ervan de datastroom tussen satellieten en de daaraan verbonden apparaten (lees: auto’s) kunnen verbreken.

Wanneer we praten over autonome auto’s heeft de dreiging vooral te maken met de GPS-systemen waarvan de wagens gebruik maken. Hoewel de auto’s voorzien zullen zijn van systemen die de auto in vergelijkbare situaties van falen naar de kant van de weg zullen helpen, moeten autofabrikanten absoluut rekening houden met de invloed van de zon om dergelijke drama’s te voorkomen.

Gelukkig zijn de autofabrikanten al lang en breed bezig met het ontwikkelen van systemen om situaties zoals deze te voorkomen. Zo worden auto’s nu al voorzien van allerlei camera’s en sensoren voor in noodgevallen, en zullen autonome bolides dergelijke systemen in een nog grotere hoeveelheid toe gaan passen om ervoor te zorgen dat er geen gigantische drama’s plaat zullen vinden.

Desondanks waarschuwt Scott McIntosh, van het National Center for Atmospheric Research, autofabrikanten om zich extra te focussen op situaties als deze. Volgens hem moeten autonome auto’s zo geprogrammeerd worden dat ze zichzelf bij een zonnewind, of een vergelijkbare verbreking van de verbinding, in veiligheid kunnen brengen.

Afgezien van de inzet van autofabrikanten zelf, zweeft er dankzij de Verenigde Staten een satelliet op anderhalve miljoen kilometer van de aarde. De satelliet staat in direct contact met de aarde en fungeert als een waarschuwingssysteem voor in noodsituaties. De satelliet kwam enkele jaren geleden al in actie tijdens een vergelijkbaar scenario, waardoor verschillende vliegtuigen uiteindelijk een andere route kregen zodat ze storingen zouden mislopen. (Bloomberg)