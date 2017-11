Wat is er zo speciaal aan deze lak van €10.000?

Op de prijs na..?

Dure verf op je wagen is niets nieuws. Sterker nog, Porsche heeft in het verleden nog wel duurdere lak gemaakt. Toch is deze Saffron Yellow Metallic, die speciaal voor de 911 Turbo bedoeld is, met een bedrag van bijna € 10.000 nou niet bepaald een koopje. Volgens Porsche is het echter meer dan alleen een beetje gele verf.

Om te beginnen komt het kleurtje tot stand door vier verschillende lagen verf te gebruiken. De grondlaag is een relatief simpele gele kleur, waarover vervolgens de laag voor het effect zou moeten komen. Nog voordat dit gebeurt, wordt er een extra laag tussen gemikt die goed wordt aangeschuurd. Dit zou moeten zorgen voor een dieper effect, waardoor de kleur en het contrast beter tot zijn recht komen. Op deze tweede laag komt een dot parelmoer. De vierde en laatste laag dimt het effect van de parelmoer iets, maar geeft op zijn beurt weer meer glans.

Tenslotte wordt er heel nauwkeurig gekeken naar de manier waarop de verf wordt aangebracht. Hoewel er bij dit gedeelte van het proces weinig tot geen mensen aanwezig zijn, is het noodzakelijk dat er geen oneffenheden in het oppervlak komen. Dit kan de kleur namelijk enorm aantasten. Zelfs een marginaal verschil in dikte of de richting waarin de verf wordt aangebracht kan ervoor zorgen dat de kleur afwijkt en het bedoelde effect verdwijnt. Kan natuurlijk niet, als je er zoveel geld voor af moet rekenen.

Of dit alles de prijs ook rechtvaardigt mag je zelf bepalen.