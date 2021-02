Peugeot zoekt het hogerop met een nieuw logo - Autoblog.nl

Of juist een heel oud logo. Het is maar net hoe je het bekijkt.

De meest iconische logo’s zijn eigenlijk nooit veranderd. Het Nike-logo is altijd het Nike-logo gebleven en het Coca Cola-logo is altijd het Coca Cola-logo gebleven. Ook in de autowereld zijn er merken die hun logo van begin af aan nagenoeg intact hebben gehouden. Er zijn echter ook automerken die hun logo mee laten evolueren met de modellen. Daardoor wordt een logo misschien minder snel iconisch, maar er is wel wat voor deze aanpak te zeggen. Als er namelijk één product snel veranderd, dan is het een auto wel.

Peugeot is een merk dat er voor kiest het logo regelmatig op de schop te gooien. In de jaren ’60 werd het klassieke schild met een heraldieke leeuw vervangen door een schild met alleen een leeuwenkop. Met ingang van 1968 wordt het schild achterwege gelaten. In 1975 keert de complete leeuw alweer terug, maar nog steeds zonder schild. Inmiddels is dit logo geëvolueerd tot een strakke gestileerde leeuw. De leeuw is dus eigenlijk de enige constante.

Een logische volgende stap zou een nog strakkere en modernere leeuw zijn, maar dat is niet wat de Fransen doen. Ze gooien het over een andere boeg en grijpen terug naar het verleden. Het nieuwe logo lijkt daarom sterk op het logo uit de jaren ’60. Een schild met een leeuwenkop dus.

Volgens Peugeot maakt het logo onderdeel uit van de strategie om de modellen hoger in de markt te zetten. Binnen Stellantis wordt Peugeot samen met Opel namelijk tussen Citroën en Fiat enerzijds en DS, Alfa en Lancia anderzijds gepositioneerd. Een semi-premium positionering dus.

Het nieuwe logo kan je ook bekend voorkomen als je nog nooit een Peugeot uit de jaren ’60 hebt gezien. Net als bij Kia debuteerde het logo namelijk op een concept car, in dit geval de zeer geslaagde e-Legend uit 2018. Het logo was toen een van de vele retro-verwijzingen, maar blijkbaar was dit dus een voorbode van het nieuwe logo. De 308 wordt het eerste productiemodel dat het nieuwe logo mag dragen.

Het kersverse logo van Peugeot is trouwens niet identiek aan dat van de e-Legend. Het logo is toch nog wat gemoderniseerd. Daarmee is het geslaagde combinatie van modern en retro geworden. Als Peugeot nu ook nog even de rest van de e-Legend in productie neemt zijn we helemaal blij.