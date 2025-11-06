Hoe lang is de Toyota GR Yaris nog houdbaar?

Het lijkt erop dat de motor wellicht minder houdbaar is dan je denkt, wat betekent dat voor de Toyota GR Yaris waar ‘ie in ligt?

Denk je aan een hot hatch, dan kan je aan verschillende dingen denken. Golf GTI, bijvoorbeeld, of misschien zijn hete R-broer. Polo GTI misschien? Of iets heel anders, een Renault Clio RS, of zelfs een Abarth 500 of Lancia Delta Integrale. Peugeot 205 GTI? Citroën DS3 Racing? Je hebt vast een favoriet. Tot en met een paar jaar terug was de kans echter klein dat het antwoord op deze gedachte begon met ‘Toyota…’

Dat is niet helemaal terecht, want de Toyota Corolla T-Sport (helemaal als T-Sport Compressor) was geen gek spul. Of zijn kleinere broertje Yaris T-Sport, dat waren best leuke auto’s. Alleen iets te, eh, stoffig. Hoe anders is dat nu. Toyota’ GR Sport is hard bezig om de auto’s van het Japanse merk op te peppen. Middels de eerste Yaris GRMN bijvoorbeeld, maar daarna kwam misschien wel de onverwachtste leuke Toyota ooit: de GR Yaris. Een bijna cartoonesk brede Yaris met 261 pk uit een flink opgevoerde driecilinder. En dat ging niet over één nacht ijs: omdat de auto technisch gezien een homologatiemodel is voor de rallysport, werd de normaal enkel als vijfdeurs geleverde Yaris van twee deuren ontdaan, waardoor eigenlijk vrijwel niks inwisselbaar is met de Yaris van je (groot)moeder.

Toyota GR

En daarmee heeft Toyota serieus geweld om mee te vechten in de hot hatch-wereld. Maar gezien de wereld waarin we leven is vrijwel alles aan de Yaris in theorie een lastig verkooppraatje, los van het feit dat het model nog redelijk scoort op grote schaal. Motor die uniek is voor dit model (ook al is dat anders sinds de GR Corolla), compleet aangepast koetswerk en natuurlijk de vraag of je voor de leukste auto’s echt snel naar de Toyota-dealer gaat (voor de gemiddelde koper dan). Er is nu nieuws vanuit Japan waardoor we de sterkte van de positie van de GR Yaris nog meer op losse schroeven zien staan.

“Driecilinder exit voor GR Corolla”

Daarvoor moeten we even naar de grotere broer kijken, de GR Corolla. Het recept van de GR Yaris, maar dan in de Corolla die wel in de VS wordt gekocht. Vandaar ook dat wij de GR Corolla niet krijgen, maar de Amerikanen de GR Yaris weer niet. Technisch delen de auto’s veel, maar de Corolla krijgt wel meer vermogen: 300 pk. Uit dus een 1.6 liter grote driecilinder met turbo (G16E-GTS). En daar zit de verandering in waar MotorTrend over bericht naar aanleiding van Toyota op de Japan Mobility Show.

Toyota is namelijk bezig met een grotere GR-motor, de G20E. Dat wordt een 2.0 liter grote viercilinder die ook de basis gaat vormen voor de GR Celica, maar ook verwacht wordt om de Subaru-boxer af te lossen in de GR86. Een vermogen van 400 pk werd al genoemd voor dit blok. Nu blijkt dus ook dat dit blok in de GR Corolla past. Sterker nog: het blok zou iets beter op zijn plek zijn dan de driecilinder.

De baas van aandrijflijnen bij Toyota zegt namelijk dat de beresterke driecilinder nadelen heeft qua loop als je er veel van vraagt. Om dat minder merkbaar te maken, heeft Toyota veel gedaan aan de demping ‘en vele andere zaken’. Oftewel: er moet meer moeite gedaan worden voor zo’n kleine motor dan een grotere motor. De GR Corolla zou dus simpeler worden van de grotere viercilinder. En dat er een forse viercilinder in de Corolla past, dat lijkt logisch. Ook is het kostenplaatje zo logischer: in plaats van een unieke motor voor twee modellen, kan de viercilinder veel universeler toegepast worden. Ook al wordt het niet bevestigd, het klinkt logisch dat de driecilinder GR Corolla binnenkort met pensioen gaat.

GR Yaris?

Er wordt nog minder bevestigd over de Toyota GR Yaris, maar dan is natuurlijk de vraag of de viercilinder daar wel op zijn plek is. Op zich hoeft het niks te betekenen, maar de Toyota GR Yaris lijkt een steeds lastiger verkooppraatje te worden en nog een nieuwe motor ervoor bedenken (en of het allemaal past) maakt het niet makkelijker. We hopen op het beste natuurlijk, maar het beste is helaas niet altijd de keuze die wordt gemaakt. Hoe lang de GR Yaris het nog volhoudt? We gaan het zien. Toyota werkte al eens met een GR Yaris die de viercilinder in het midden had, maar daarover zei het merk dat het slechts om een prototype gaat waar geen concreet plan voor is.