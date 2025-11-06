Mercedes CLA voor EV-sceptici is gearriveerd

Er wordt meer duidelijk over de versie van de Mercedes CLA die je moet hebben als EV nog niet je ding is.

Je begint langzaam maar zeker de nieuwe Mercedes CLA tegen te komen op ’s lands wegen. Begin dit jaar werd de auto onthuld en mensen zijn dus dit najaar al over de streep getrokken. En waarom ook niet? Na de ietwat bijzondere EQ-lijn is de CLA ‘gewoon weer een Mercedes’, maar dan met toch aardig fijne specs voor een moderne auto. Waaronder bijna 800 kilometer rijbereik.

Mercedes CLA hybride

Wat er ook is veranderd: de lijn tussen ‘normale’ Mercedessen en EV’s wordt dunner. Wat inhoudt dat het dus niet gaat om een compleet andere auto die Mercedes EQA of iets dergelijks heet, maar dat er van meerdere aandrijflijnen gebruik gemaakt kan worden. De elektrische aandrijflijnen hebben officieel ‘with EQ technology’ als toevoeging. En die zonder, die zijn voornamelijk hybride. Want daar is nu meer over bekend.

EV Hybride

De hybride variant van de Mercedes CLA is opgenomen in de configurator. Allereerst de zaken die de hybride versie onderscheiden qua uiterlijk. Daar kunnen we heel kort over zijn. De grille is anders. De Mercedes-sterren zijn iets anders gearrangeerd en er zitten twee horizontale spijlen in. That’s it. Mochten ze meebesteld zijn: de badges zijn een makkelijkere manier om het te zien. De elektrische CLA begint bij de 250+, met daarboven nog de 350 4Matic. De CLA hybride heeft 180, 200 4Matic of 220 4Matic achterop staan.

Versies

Dus, wat betekenen die getallen voor de nieuwe Mercedes CLA? In alle drie de versies heb je te maken met een plug-in hybride waarvan het benzineaggregaat een 1.5 liter grote viercilinder is. Bij de 180 gaat de aandrijving via de voorkant, de 200 en 220 hebben dus 4Matic-vierwielaandrijving. De CLA 180 pakt 136 pk uit de viercilinder met 30 bonuspaarden uit de elektromotor. Mercedes telt ze nog steeds niet bij elkaar op, maar weet dat er altijd in het gemeenschappelijke vermogen een paar paarden ontsnappen. Bij de 200 gaat het om 163 plus 30 pk en bij de topper 220 om 190 en 30 pk. Oftewel: de elektrokracht is steeds hetzelfde, de benzinemotor levert steeds ietsje meer.

De hybride is geen vederlichte auto, maar zo zwaar als de 2.055 of 2.135 kg zware EV is de Mercedes CLA hybride niet. Die weegt 1.695 kg. Dan is er nog een getal wat we helaas nog niet hebben: de prijskaart. Die staat momenteel als 0 euro op de website. Zoals een gemiddelde vader dan zegt als de scanner weigert aan de kassa bij de Lidl: “nou, dan zal die wel gratis zijn!” Maar de realiteit is natuurlijk dat de prijzen zo snel mogelijk volgen. Dan zullen we uiteraard dit artikel bijwerken.