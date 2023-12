Hoe zit het met de opvolger van de Maserati Quattroporte?

De Maserati Quattroporte gaat ook al even mee, waar blijft zijn opvolger?

Je kan zeggen wat je wil, maar er zit in elk geval leven in de brouwerij bij Maserati. Een nieuwe supersportwagen in vorm van de MC20, een nieuwe generatie GranTurismo en een instap-SUV in vorm van de Grecale. Ze zitten in elk geval niet stil in Modena.

Een model die al een lange tijd meegaat is de Quattroporte. Het vlaggenschip van Maserati is ook wel toe aan een nieuwe generatie, mag je gerust zeggen. Aangezien het merk de smaak te pakken heeft met de elektrische Folgore-modellen, zal ook de opvolger van de Maserati Quattroporte een volledig elektrische auto worden.

Opvolger Maserati Quattroporte

De ontwikkeling van dit nieuwe model wil nog niet echt vlotten. Daarover bericht Corriere Torino. Intern is de EV bekend onder projectnaam M9S. Leveranciers hebben te horen gekregen dat het project tijdelijk is stilgelegd. Een exacte reden is niet gecommuniceerd.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de nieuwe generatie Maserati Quattroporte volgend jaar van de band zou rollen. Met leveringen aan klanten in 2025. Dat gaat niet meer gebeuren. De vraag is of het productiestadium volgend jaar überhaupt gehaald gaat worden.

Heel relevant voor de Nederlandse markt is het niet. De Quattroporte opereert in een segment van de grotere sedans. Modellen die toch al niet in enorme aantallen verkocht worden in ons land. Bovendien zijn Maserati’s peperduur tegenwoordig, de volledig elektrische Quattroporte zal ook vast geen aanbieding worden.

Ondertussen loopt Maserati nu al achter op de concurrentie met de vertraging van de volledig elektrische limo. BMW heeft al een volledig elektrische 7 Serie en Mercedes heeft de EQS. Tegen de tijd dat Maserati met de nieuwe Quattroporte komt zijn die modellen allicht al toe aan een facelift. Kortom, draai je nog even om in bed als je wacht op het nieuwe elektrische vlaggenschip uit Italië. Het duurt nog even..