Hoera! Chevrolet’s ultieme avonturiersauto is hier

Hij is niet voor Nederland, maar dat mag in dit geval niet deren.

Het is lastig te geloven, maar het is ondertussen alweer vijf maanden geleden dat we jullie vertelden over de verschrikkelijk brute Chevrolet Colorado ZR2 Bison. Aanvankelijk wist een Amerikaanse dealer te vertellen dat de auto op een zeker moment in productie moest gaan. Op de officiële aankondiging hebben we uiteindelijk niet lang hoeven wachten, want vandaag hebben Chevrolet en American Expedition Vehicles (AEV) de doeken van de auto getrokken.

Het moge duidelijk zijn dat pick-up specialist AEV de midsize truck van Chevrolet bij de lurven heeft gepakt. De auto is geprepareerd voor het meest wrede off-road werk dat je je kunt voorstellen. Voor de onderkant van de pick-up heeft AEV vijf verschillende beschermingsplaten gemaakt die stuk voor stuk essentiële onderdelen van de wagen bewaken. Naast de onderkant van het motorblok worden o.a. de brandstoftank en het voorste en achterste sperdifferentieel beschermd door een flinke laag ‘Boronstaal’. Uiteraard kunnen ook de voor- en achterbumper rekenen op het nodige aangepaste plaatwerk. Speciale Multimatic DSSVTM-dempers en 31″ banden van Goodyear moeten de auto gemakkelijk over en door allerlei terreinen manoeuvreren.

De Colorado kan in ZR2 Bison-trim uitgerust worden met een tweetal motoren. Standaard vinden we in de auto een 3,6-liter V6 op benzine. Deze is dan gekoppeld aan een achttraps automaat. Optioneel stelt Chevrolet nog een 2,8-liter turbodiesel beschikbaar, die op zijn beurt weer verbonden is aan een zestraps automaat. De auto is aan het begin van 2019 te bestellen in de Verenigde Staten en valt in zijn volledigheid onder de garantie. Wel zo fijn voor een off-roader van dit kaliber.