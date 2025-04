Deze exoten verschenen in februari op kenteken!

Ga je voor een brute AMG G63 4×42 of voor een Morgan gemaakt door Pininfarina?

In februari werden ruim 47.000 personenauto’s door de RDW van een nieuw kenteken voorzien. We kunnen het daarbij natuurlijk hebben over succesvolle modellen zoals de Kia EV3, de Ford Kuga of de Volkswagen Polo, maar misschien is het toch leuker om weer eens te kijken naar de wat meer exclusieve auto’s.

Alpina

Bij ‘Mijn Auto’ kwam begin maart de prachtige Alpina B8 van Arjen met 621pk aan de beurt. Alpina is zeker een interessant merk, bijvoorbeeld voor de vele liefhebbers van de BMW M’s. Je vindt er ook aardig wat in het RDW-register, hoewel de registratie daarvan op z’n minst ‘bagger’ is te noemen. Voor de eenvoudigheid houden we het bij ongeveer 880 exemplaren die op Nederlands kenteken staan, inclusief acht stuks die we in februari mochten verwelkomen.

Zes van deze Alpina’s zijn uitgerust met een benzinemotor en de kenner weet dan natuurlijk dat we het in ieder geval over een ‘Alpina B’ hebben. Driemaal B5 (G30) Touring om precies te zijn, gebaseerd op de op een na laatste BMW 5-serie. Onder de kap de 4.4 liter bi-turbo ‘hot-vee’ V8 met een vermogen van 621 pk, die we ook zagen bij Arjen.

Verder kwamen we een B10 3.0 uit 1995 tegen, die gebaseerd is op de BMW 525ix (E34) en een B7 Biturbo uit 2010, gebaseerd op de BMW 745i. Tenslotte ook nog een B8 (G16), vergelijkbaar met die van Arjen, maar dan een jaartje ouder. Dit is trouwens ook de duurste van de Alpina’s die in februari op kenteken zijn gezet, met een geregistreerde nieuwprijs van € 234.993.

Bij de dieselversies zien we een D3 uit 2016, gebaseerd op de BMW 3-serie F30 die geproduceerd werd tussen 2011 en 2019. De laatste is een XD4 die, je raadt het waarschijnlijk al, als basis de BMW X4 heeft.

Aston Martin

Negen Aston Martins werden in februari van een nieuw Nederlands kenteken voorzien, waaronder drie volledig nieuwe exemplaren: een zwarte DB12 Volante, een groene DBX 707 en opnieuw een exemplaar van de nieuwe Vanquish.

Vanuit de import zagen we drie exemplaren van de DB9 op gele platen verschijnen, een groene DB11 Volante en twee exemplaren van de vorige generatie van de Vanquish, het model dat tussen 2012 en 2018 gebouwd werd. Bij één exemplaar werd een nieuwprijs van €637.008 vermeld, dus er was even hoop dat het misschien zou gaan om een Zagato, maar dat blijkt helaas toch niet zo te zijn. Waarschijnlijk gewoon een foutje van de RDW, of ze hebben iets anders gebruikt dan euro’s.

Negen Aston Martins dus, waarvan zes zijn uitgerust met een V12. Opnieuw een leuke toevoeging aan het Nederlandse wagenpark!

Ferrari

Als we het toch hebben over leuke toevoegingen aan het wagenpark, dan mogen we Ferrari natuurlijk niet vergeten. In februari werden 29 stuks voorzien van een nieuw Nederlands kenteken, waarvan dertien vers vanuit Maranello zijn aangekomen: vijf 296’s, twee Roma Spiders, twee Purosangues en vier SF90 Spiders. De gemiddelde prijs van al deze exoten ligt iets boven een half miljoen euro, met als topper een rijk uitgevoerde matgroene Purosangue van €729.009, inclusief bijna anderhalve ton aan BPM.

Vanuit de import zagen we een aantal leuke youngtimers op kenteken komen, maar die bewaren we nog even voor een ander artikel. Wel kunnen we het nog even hebben over wat modernere Ferrari’s, waaronder een rode Challenge Stradale, een witte F430 Spider, een rode 458 Speciale, een grijze 488 Spider en een rode F8 Tributo.

De teller voor Ferrari’s op Nederlands kenteken stond op 1 maart op 3.723 stuks, waarbij het meest populaire model de Ferrari 360 is (Modena/Spider/Challenge Stradale), met in totaal 278 stuks. Dat je het maar weet!

Audi R8

Bij Audi zagen we in februari opnieuw een aantal R8’s op kenteken komen. Vier stuks, allemaal uitgerust met de bekende V10. Jullie weten heus wel dat de productie van de R8 vorig jaar helaas gestopt is, maar zoals je een tijdje geleden kon lezen is er toch nog hoop voor een nieuwe R8.

We zullen zien of dat werkelijk gaat gebeuren, maar tot die tijd moeten we het doen met de 45.949 exemplaren die tussen 2006 en 2024 in Duitsland geproduceerd zijn. Achttien jaar lang is dit model dus gemaakt, dat is echt niet verkeerd! Wel in twee generaties natuurlijk, de eerste tussen 2006 en 2015, met iets meer dan 26.000 exemplaren. Een simpel rekensommetje maakt dan duidelijk dat van de tweede generatie iets minder dan 20.000 exemplaren zijn gemaakt.

Op 1 maart stonden 511 van deze R8’s op Nederlands kenteken. Daarvan waren 206 stuks uitgerust met de V8, die alleen bij de eerste generatie R8 leverbaar was. De overige 305 exemplaren hebben dus de V10, ontwikkeld samen met Lamborghini.

Mercedes-Benz AMG G63 4×42

De ene vindt de Mercedes ‘4×42’ ronduit verschrikkelijk, de ander vindt ‘m cool of zelfs ‘stijlvol’. Tsja, over smaak valt niet te twisten, nietwaar? Maar bruut is zo’n 4×42 zeker wel. Bruut in het kwadraat, zeg maar.

In februari is opnieuw een 4×42 op kenteken gekomen, in dit geval een groene G63 uit oktober 2023 die een geregistreerde catalogusprijs heeft van maar liefst € 537.329!

Ondertussen staan er dertien op Nederlands kenteken. In acht gevallen gaat het om de oudere G500 4×42 uit 2016-2018. Bij de andere vijf betreft het natuurlijk de G63. Drie daarvan missen wat extra stoelen (in ieder geval ‘op papier’) om geregistreerd te kunnen worden als bedrijfsauto, dat scheelt immers weer een flinke slok op de BPM-borrel.

Morgan Midsummer

In januari schreven we dat er in december een bijzondere Morgan Midsummer op Nederlandse platen geregistreerd werd, een juweeltje van Pininfarina waarvan er slechts 50 gebouwd zouden worden. Best bijzonder dus, ook kijkend naar het prijskaartje van een kwart miljoen euro.

Ondanks deze zeer beperkte oplage is er in februari een tweede exemplaar op kenteken gekomen. Deze keer niet in ‘Edelweiss Green’, maar in de Maserati kleur ‘Grigio Cangiante Pearl’, aangevuld met een Tan lederen interieur. Opnieuw een prachtige combinatie, proficiat.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen!

Bekijk ook onze eerdere artikelen over de nieuwe modellen en de buitenbeentjes die in februari op kenteken verschenen