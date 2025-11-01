BMW doet bijna alles goed met de lekkerste 3 Serie

Een gevalletje ‘zet maar op de oprit!’, deze M340i xDrive 50 Jahre Edition.

Ik was het bijna alweer vergeten, maar de BMW 3 Serie bestaat 50 jaar in 2025. Het Duitse automerk vierde dit feestje eerder dit jaar in Italië, maar voor de rest pakken ze niet echt uit. Nou ja, hier dan. Want in Canada hebben ze de BMW M340i xDrive 50 Jahre Edition. Daar kijkt u nu naar.

Terug in de tijd met zes tinten

De 50 Jahre Edition is een eerbetoon aan de zes generaties die de 3 Serie tot icoon maakten. BMW grijpt daarbij terug naar de kleuren van vroeger. Dat vinden we altijd leuk. BMW-liefhebbers zullen oplichten bij het horen van historische tinten als Madeira Red, Laguna Green, Avus Blue, Carbon Black, Deep Green en Citrin Black.

Elk van die kleuren stond ooit symbool voor zijn generatie en nu kun je die kleur krijgen op de M340i xDrive 50 Jahre Edition. Daarnaast krijgt deze modelvariant een eigen badge op de kont, zo kan iedereen zien dat jij die hele speciale editie hebt. Ontzettend belangrijk natuurlijk. Moeten ze wel heel dicht achter je rijden, anders kun je het niet zien.

Naast een iconisch kleurtje voelde BMW zich zo vrij om de M340i verder aan te kleden: 20 inch gesmede M Performance-velgen, een M Performance-uitlaatsysteem en Merino-leer van BMW Individual. Helemaal goed. Onder de kap zit de lekkerste aandrijflijn van BMW van dit moment. De B58 3.0-liter zes-in-lijn, een probleemloze zespitter die ook nog eens heerlijk klinkt.

Een jubileum om te koesteren

Sinds de eerste 3 Serie in 1975 van de band rolde, is het model uitgegroeid tot hét boegbeeld van BMW’s DNA. Deze speciale editie zal de geschiedenisboeken zeker niet ingaan, maar met een leuk kleurtje fleurt het de 3 Serie lekker op.

BMW doet bijna alles goed zegt de titel. Wat ze niet goed doen? De productie is beperkt tot 100 stuks voor Canada. Daarmee komt ‘ie niet naar Nederland. Dat mag de pret niet drukken. Gelukkig hebben we de foto’s nog.