ABT grijpt Audi S6 Avant TDI bij de kladden

Koppel met hoofdletter K.

Hoewel niet iedereen fan is van het feit dat de recente S-modellen van Audi diesels zijn kan niemand ontkennen dat het flinke koppel van zo’n zelfontbrander altijd lekker is, in iedere situatie.

Met 350 pk en 700 Nm koppel zijn de nieuwe S6 en S7 TDI’s geboren voor de autobahn. Wil je dat in een net wat vlotter tempo doen dan heeft ABT Sportsline een gezond kuurtje voor je TDI. Het was even wachten wat de Duitse tuner ging doen met de dit jaar geïntroduceerde S6, maar het resultaat is hier met de ABT Engine Control (AEC).

Het vermogen is met bijna 40 pk toegenomen naar 384 pk. Het echte resultaat werd behaald met het toegenomen koppel. De ABT S6 TDI is goed voor maar liefst 760 Nm. Genoeg om je altijd een duw in de rug te geven wanneer je het pedaal vloert. De Audi S6 TDI van ABT sprint in 4,9 seconden naar 100 km/u. Een winst van 0,2 seconden in vergelijking met het standaard model. Over de topsnelheid laat de tuner niets los. Voor het gemak nemen we aan dat dit nog steeds 250 km/u betreft.

De tuning is tevens leverbaar op de S7 TDI Sportback omdat deze auto immers dezelfde motor heeft. Wie het van de daken wil schreeuwen dat het een gepimpte Audi betreft kan opteren voor het ABT aerodynamics package en de 21-inch wielen. Zouden de uitlaten nu wel echt zijn?