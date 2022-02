Hoera, de V8 is toch niet ten dode opgeschreven!

Geloof het of niet, maar er is nu een milieuvriendelijke V8.

Jullie weten het: auto’s met acht cilinders of meer zijn echt niet meer van deze tijd. Intussen boeken exclusieve automerken wel verkooprecords met precies die motoren, maar dat terzijde. Grote motoren gaan onvermijdelijk verdwijnen en wel binnen afzienbare tijd. Het is niet anders.

Of toch wel? Met name Toyota is al een paar jaar bezig met verbrandingsmotoren die op waterstof lopen. Zo hebben ze bijvoorbeeld een GR Yaris gebouwd die op waterstof rijdt. Hierdoor gloort er toch nog hoop voor de verbrandingsmotor.

Een driepitter op waterstof is hartstikke leuk, maar als petrolhead heb je het liefst iets meer cilinders. Gelukkig hebben we nu heel goed nieuws: Toyota is ook bezig met een V8 op waterstof. Er is dus zelf voor de ouderwetse V8 nog hoop!

Toyota heeft dit project uitbesteed aan Yamaha. Zij delen vandaag de details van deze motor. Als uitgangspunt hebben ze de atmosferische 5,0 liter V8 van Toyota genomen. Dit is een van de weinige atmosferische V8’s die momenteel nog in Nederland te krijgen is. De laatste der Mohikanen dus.

We kennen deze motor uit de Lexus RC F en de LC 500. In de RC is dit blok goed voor 475 pk en 540 Nm koppel. Door onder meer de injectoren, cilinderkoppen en het inlaatspruitstuk aan te passen heeft Yamaha het voor elkaar gekregen om vergelijkbare cijfers te krijgen met waterstof. De V8 levert nu 450 pk bij 6.800 toeren en 540 Nm koppel bij 3.600 toeren.