Nergens groeide het aantal F1-kijkers zo hard als in Nederland

Er zijn vorig jaar op wonderbaarlijke wijze enorm veel F1-fans bijgekomen in Nederland.

Wat zijn we toch ook lekker opportunistisch als Nederlanders. Max Verstappen doet het goed in de Formule 1 en opeens vindt iedereen deze sport razend interessant. Dit is soms een bron van irritatie voor degenen die de Formule 1 al sinds jaar en dag volgen. Maar laten we eerlijk zijn: een sport is ook gewoon leuker als je voor iemand kunt juichen.

Max doet al zeven jaar mee in de Formule 1, maar toch is de belangstelling vanuit Nederland het afgelopen jaar gigantisch toegenomen. Het verschil met voorgaande jaren was natuurlijk dat Max deze keer écht kans maakte om kampioen te worden. En dat wekte dus de interesse van veel mensen die voorheen geen Formule 1 keken.

We kunnen nu precies zeggen hoe hard het F1-publiek gegroeid is, want de Formule 1 deelt vandaag de kijkcijfers. Wat blijkt? Het aantal F1-kijkers in Nederland is met maar liefst 81% toegenomen. Hoeveel kijkers dat in absolute aantallen zijn, vermeldt Formule 1 helaas niet. We weten wel dat Ali B. en Gordon bij deze 81% horen.

Nergens groeide de schare F1-kijkers zo hard als in Nederland, maar toch waren er nog een paar landen waar de belangstelling flink is toegenomen. De VS is van oudsher niet echt een F1-minnend land, maar daar is het aantal kijkers met 58% gegroeid. In Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk werden er stijgingen van respectievelijk 48%, 40% en 39% genoteerd.

De meest bekeken race van het jaar was – hoe kan het ook anders – de zinderende finale in Abu Dhabi. Maar liefst 108,7 miljoen mensen waren er getuige van de verbijsterende plottwist in de laatste ronde. De race met de meeste fysieke bezoekers was de GP van Amerika, die door 400.000 man werd bezocht.

In totaal waren er vorig jaar 445 miljoen mensen die minstens één race hebben gekeken. Dit was een stijging van 3%. Dat is niet een heel forse groei, dus het aantal kijkers is lang niet overal hard gestegen.

China was het best vertegenwoordigd, met maar liefst 70,8 miljoen kijkers. Dat zou dit jaar nog wel eens flink kunnen stijgen, nu er voor het eerst een Chinees – Guanyu Zhou – een zitje heeft bemachtigd. Want Nederlanders zijn heus niet het enige opportunistische volk.