Hoera, Group C bestaat 40 jaar (en Porsche viert het)

Porsche viert het 40 jarige bestaan van Group C uitvoering met de helden van toen, zowel de auto’s als de coureurs!

Alle klassen van de racerij begrijpen gaat een beetje moeilijk worden, maar soms doen de auto’s als het werk voor je. Neem Group C. Deze groep auto’s voor het lange-afstandsracen hebben eigenlijk maar elf jaar geracet, van 1982 tot 1993. Toch heeft de klasse impact gemaakt en niet in de laatste plaats dankzij Porsche.

Porsche viert 40 jaar Group C

Aangezien het in 2022 veertig jaar geleden is dat Group C ontstond uit de klassen Group 5 en Group 6, vond Porsche het tijd om eens een reünie te organiseren. Niet alleen voor autoliefhebbers om eens terug te mogen kijken op de legendes uit de klasse, zowel de auto’s als de coureurs. Qua auto’s gaat het om verschillende exemplaren van de Porsche 956 en 962 die de beste resultaten hebben geboekt. Met alle herkenbare kleurstellingen van dien.

Coureurs

Aangezien Group C veertig jaar geleden begon, is het geen verrassing dat de coureurs niet meer de jongsten zijn. Toch voelden de vier coureurs van des tijds zich zo jong als ooit. De aanwezige Porsche-coureurs waren de Duitse Jochen Mass, Hans-Joachim Struck, Bernd Schneider en de Britse coureur Derek Bell. Ook toenmalige ingenieur Helmut Schmid (niet de bondskanselier) was aanwezig. Een heerlijk nostalgisch dagje voor de heren.

Rijden

Kijken is natuurlijk leuk, maar de coureurs mochten ter ere van 40 jaar Group C ook plaatsnemen in ‘hun’ Porsche en een stukje sturen over het circuit van Porsche in Leipzig. Het circuit, veelal gebruikt als Porsche Experience Center, heeft een combinatie van bekende bochten op andere wereldberoemde circuits. Een mooie plek dus om deze auto’s eens los te laten.

De Porsche 956 en 962 die voor Group C gebouwd werden, maken deel uit van de snelste auto’s ooit gemaakt. De Porsche 956 heeft in 1983 tot en met 2018 het absolute ronderecord van de Nordschleife in handen gehad dankzij een spectaculaire ronde van Stefan Bellof als kwalificatie voor de Nürburgring 1000 km in 1983. De auto’s bij de reünie van vandaag hebben stuk voor stuk belangrijke resultaten neergezet, waaronder een hele batterij aan overwinningen op Le Mans, de Nürburgring en zelfs Daytona.

Er werd met de Porsche 956 en 962 niet op Group C snelheden gereden, zoals gezegd zijn de coureurs niet meer de jongsten. Het doet allemaal geen afbreuk aan de gave foto’s die we mogen aanschouwen.

Ook is het hele avontuur op video vastgelegd: