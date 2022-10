Koop de PT Cruiser rivaal die iedereen vergeten is

De Chrysler PT Cruiser was niet de enige retro-MPV van de jaren ’00, er was ook nog deze Chevrolet HHR. Ken jij ‘m nog?

Af en toe denk je ‘goh, ik wou dat ik het had bedacht’. Zoiets zal GM gedacht hebben toen Chrysler met de PT Cruiser een aardige hit te pakken had in de jaren ’00. Chrysler maakte van wat in theorie een saaie compacte MPV moest worden, een bijzonder retro-design. Een controversieel design, maar dat betekent wel dat je hem onthoudt. GM keek toe vanaf de zijlijn, maar besloot dat zij dit ook konden. Het antwoord van GM was eigenlijk een ietwat ongegeneerde kopie. In 2006 kwam Chevrolet namelijk met de HHR op de proppen.

Chevrolet HHR

De Chevrolet HHR, wat overigens staat voor ‘Heritage High Roof’, is eigenlijk niet eens een rivaal van de PT Cruiser, het is gewoon een PT Cruiser voor GM. Niet alleen wilde GM een graantje meepikken van het succes van de PT, ze huurde dezelfde designer in. Bryan Nesbitt stapte over van Chrysler naar GM om de HHR te ontwerpen. Waar Chrysler inspiratie opdeed bij de Airflow uit de jaren ’40, was de HHR gebaseerd op de Chevrolet Suburban uit de jaren ’50.

SS, Panel en SS Panel

GM richtte de Chevrolet HHR natuurlijk hoofdzakelijk op thuismarkt VS, waar de auto als reguliere compacte MPV op de markt kwam. Hij genoot van een klein aanbod viercilinder EcoTec-motoren van GM. Ook zette GM een paar versies door van de Chevrolet HHR. Bovenstaande HHR Panel is een voorbeeld, waar de HHR de basis bood voor een bestelwagen. Voor de ‘liefhebber’ was er de iets gepeperde HHR SS, met een turbo-aangedreven versie van de EcoTec-motor. Deze leverde een heuse 260 pk! Als je echt geen idee had wat je voor auto wilde, kon je zelfs een combinatie van snelle versie en busje in de vorm van de Chevrolet HHR SS Panel kopen. Deze hield het maar zo kort vol dat ze extreem zeldzaam zijn.

Chevrolet HHR occasion op Marktplaats

Omdat de PT Cruiser hier aardig aansloeg en gedeeltelijk in Oostenrijk gebouwd werd, moest de Chevrolet HHR ook de Europese en daarom Nederlandse wegen onveilig maken. Wij kregen alleen de vijfzits MPV, enkel geleverd met de 2.4 liter EcoTec in ‘LT’ uitvoering. Die was goed voor 170 pk. Waar de PT Cruiser voor zo veel controverse zorgde dat we die nog wel goed kennen, is de HHR altijd een beetje ‘vergeten’. Wij spoorden dus even een Chevrolet HHR als occasion op Marktplaats op. We kwamen uit op dit exemplaar.

Lanceerkleur

Dit is niet de duurste, goedkoopste, beste, of slechtste Chevrolet HHR occasion op Marktplaats, maar wel eentje die gelijk opvalt. Dat met dank aan de kleur, tevens de ‘lanceerkleur’ waarin de Chevrolet HHR in Europa gepresenteerd werd. Deze kleur heet Sunburst Orange en is eigenlijk gewoon erg fraai. In combinatie met grote glimmende velgen, een chromen grille en de rest van het retro-uiterlijk heb je een HHR ‘zoals ‘ie heurt’.

Regulier

Onder het bijzondere uiterlijk van de Chevrolet HHR occasion schuilt dus relatief bekende GM-techniek. Het is verder dus gewoon een vrij reguliere auto. Wel lekker ruim, want net zoals bij de PT Cruiser hebben de bijzondere proporties wel de functie om meer binnenruimte te creëren. Je kunt met vijf man sterk aardig riant zitten in de HHR en nog wat koffers kwijt. Naar 100 sprinten lukt in 9,1 seconden en je kunt door tot 180 km/u, net als een moderne Volvo dus.

Zoals de meeste Amerikaanse auto’s krijg je wel een fijn lijstje opties mee, zo is cruise control, climate control, stoelverwarming, lederen bekleding en zelfs tractiecontrole niks dan normaal. Schakelen gaat met de hand middels een heerlijke retro-achtige chromen pookknop. Die overigens niet te lang in de zon moet staan.

Kopen

De Chevrolet HHR is de ietwat vergeten aartsrivaal van de PT Cruiser, maar is los van alles wel gewoon een ruime MPV. Dit exemplaar uit 2009 zal ondanks alles altijd opvallen en is nog best vriendelijk geprijsd ook. Hij heeft namelijk slechts 130.420 km op de klok staan. En dat alles voor 5.900 euro. Kopen kan zoals altijd via de advertentie van de Chevrolet HHR occasion op Marktplaats.