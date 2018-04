Hoera! Iconische muscle cars van Ford nieuw leven ingeblazen

We proosten drimaal op een legendarisch drietal.

Het is een zonnige dag voor liefhebbers van klassieke, iconische Amerikaanse muscle cars. Ford Motor Company heeft Classic Recreations namelijk groen licht gegeven om een aantal van haar meest legendarische voertuigen opnieuw in productie te nemen.

Classic Recreations is zodoende het enige bedrijf dat officiële “kopieën” mag maken van een drietal relatief zeldzame Mustangs. Het gaat hier in het specifiek om de ’69/’70 Boss 429, de ’69/’70 Boss 302 en de ’69/’70 Mach 1. We gebruiken de term kopieën hier met de nodige voorzichtigheid, omdat de modellen geen exacte replica’s van het origineel zijn.

De wagens worden gebaseerd op een origineel lichaam van een ’69/’70 Mustang en krijgen een omgetoverde auto terug die beschikt over bijgespijkerde, hedendaagse techniek. Met name onder de motorkap zul je er de vruchten van plukken, daar de motormanagement systemen en de kleppen hartstikke up-to-date zijn. Het motorblok van de Boss 429 wordt met de hand in elkaar geschroefd. Kies je voor de Boss 302 of de Mach 1, dan kun je kiezen uit een reeks verschillende motoren, van nieuwe EcoBoost-krachtbronnen tot een origineel FE big block.

Over prijzen en levertijden wil Classic Recreations niets kwijt. Zij die écht interesse hebben in één van de auto’s, mogen gezellig contact opnemen om de details te bespreken.