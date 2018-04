Red Bull: “Verstappen vertoont trekken van Vettel”

Wat krijgen we nou?

Het Formule 1-carrière van Sebastian Vettel is er een van hoge pieken en diepe dalen. De Duitser mocht na de angstaanjagende crash van Robert Kubica zijn debuut in de Formule 1 maken. In de Verenigde Staten pakte hij direct zijn eerste punten. Zijn grootheid zou hij een jaar daarna bewijzen met een indrukwekkende overwinning voor Toro Rosso, en nog later met vier opeenvolgende titels voor Red Bull.

Aan de andere kant van het dubbeltje zijn er echter ook de duistere kanten van de coureur. Gedurende de jaren dat Red Bull en hijzelf uitermate dominant waren, kreeg hij het regelmatig met teamgenoot Webber aan de stok. Zijn heethoofderigheid kwam daarnaast nog regelmatig in beeld dankzij akkefietjes met andere coureurs, of wanneer hij het te druk had met klagen over blauwe vlaggen.

Kortom, een man van extremen. Niet vreemd dus dat Christian Horner, teambaas van Red Bull, Max Verstappen begint te vergelijken met Sebastian Vettel, nu de Nederlander zich in een zeldzaam dieptepunt bevindt. De hondsjonge trots van Nederland kent een naar zijn standaarden dramatisch begin van het seizoen. In tegenstelling tot vorig jaar zijn de incidenten dit jaar echter enkel aan hemzelf te danken.

“Yes, he’s made some mistakes. I remember when we had Sebastian at a similar stage in his career, it wasn’t uncommon that he also made some mistakes. I think he’d [Max] have learned a lot. He will put that to good use in the future, in the coming races. His talent is extremely obvious, his bravery and racing instinct is not in doubt. Obviously he was too impatient, and he will for sure learn from that, I’ve got absolutely no doubt.”

Volgens Horner kan Verstappen op dit moment vooral iets leren van zijn stalgenoot Daniel Ricciardo, die zó goed in vorm is dat hij letterlijk niets fout doet.

“He [Hamilton] was more generous with Daniel in the braking area, but Daniel picked his time differently to where Max decided to have a go. He’s a very rounded driver now, Daniel. He’s absolutely at the top of his game and I think he has been for the last couple of years. He’s hit that balance of experience and pace. He’s one of the best overtakers in the business, and his judgement is impeccable.”

Met name Horner’s laatste punt is hier van belang. Verstappen werd aanvankelijk geroemd om zijn gretige en geniale inhaalmanoeuvres, maar inmiddels blijkt hij zijn grenzen iets teveel op te zoeken. Het zou hem dan ook goed doen een situatie van tevoren iets beter in te schatten. (Bron: Autosport)