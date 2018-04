De 25 meest vervuilende EU-landen op een rijtje

De resultaten zullen je (niet?) verbazen.

Luchtvervuiling is al jaren een onvermijdelijk onderwerp, daar het de wereld voortdurend op grote schaal beïnvloedt. De leidende gedachtegang is dat auto’s een groot aandeel hebben in het vervuilen van de lucht, maar hierover zijn de meningen absoluut verdeeld. Desondanks gaan overheden en instanties vrolijk door met het invoeren van alsmaar strenger wordende wetten en normen, die veelal te hooggegrepen blijken.

Ervan uitgaande dat de grote gore menigte het bij het rechte eind heeft, is het volgende lijstje wel relevant voor de onderzochte landen. Het Britse Eco Experts verzamelde onlangs talloze statistieken en sorteerde deze in vier verschillende categorieën. Het bureau bekeek voor elk van de 25 landen naar de gemiddelde leeftijd van de auto’s, het aantal voertuigen per 1.000 inwoners, het percentage alternatieve brandstoffen in personenauto’s en de omringende luchtvervuiling.

Wie voor het zien van de lijst al aan zijn water voelt dat de meest vervuilende landen in het oosten van Europa te vinden zijn, mag zichzelf op zijn schouder kloppen. Dit gezegd hebbende is het meest vervuilende land van Europa dichterbij huis te vinden dan, bijvoorbeeld, Roemenië. Het is namelijk Tsjechië die de eerste plaats bezet, met Polen en Estland die de overige treden van het podia bezetten.

De meest vervuilende landen zijn nagenoeg allemaal de thuishaven voor een groot aantal verouderde auto’s. Daarbij zijn er bijzonder weinig auto’s op een alternatieve brandstof (elektriciteit, waterstof) te vinden. Deze combinatie zorgt vervolgens weer voor een slechte score in de categorie ‘luchtvervuiling’.

Aan de andere kant van het spectrum zien we juist het tegenovergestelde. Landen als Zweden, Ierland en Finland zijn het meest schoon. Dit is te danken aan een hoog percentage alternatieve brandstoffen, een groot aantal nieuwe auto’s en het feit dat er relatief weinig inwoners een auto voor de deur hebben staan. Nederland doet het niet bepaald slecht, en bezet de 21ste positie.

Hieronder bekijk je de volledige lijst.

1. Tsjechië

2. Polen

3. Estland

4. Kroatië

5. Slowakije

6. Slovenië

7. Spanje

8. Roemenië

9. Oostenrijk

10. Hongarije

11. Luxemburg

12. Letland

13. Italië

14. Litouwen

15. België

16. Frankrijk

17. Duitsland

18. Verenigd Koninkrijk

19. Griekenland

20. Portugal

21. Nederland

22. Denemarken

23. Finland

24. Ierland

25. Zweden