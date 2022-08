BMW gaat vanaf 2025 op grote schaal waterstofauto’s produceren

BMW gelooft nog in waterstof. Sterker nog: ze gaan al op korte termijn over tot massaproductie!

De strijd tussen (batterij-)elektrische auto’s en waterstofauto’s lijkt al te zijn beslecht. Zelfs Toyota gaat EV’s bouwen. Toch is de waterstofauto nog niet ten dode opgeschreven. Ze kunnen namelijk altijd nog naast elkaar bestaan, nietwaar?

Er is zelfs een nieuwe grote speler die zich met waterstofauto’s gaat bemoeien. Dat is BMW. Waar Mercedes het bijltje er al bij neer heeft gegooid, ziet BMW nog toekomst voor waterstofauto’s. In het bijzonder voor lompe SUV’s.

BMW heeft al sinds 1979 diverse experimentele waterstofauto’s gebouwd, maar tot productie is het nooit gekomen. Nu gaat daar toch verandering in komen. De BMW iX5 Hydrogen gaat namelijk gewoon in productie. Zelfs dit jaar al.

Een kleine kanttekening hierbij: de iX5 Hydrogen wordt maar in beperkte aantallen gebouwd. Daarmee is het dus niet meteen een rivaal voor de Toyota Mirai. Zie het meer als een voorzichtige verkenning van BMW. Mercedes deed eerder ook zoiets met de B-klasse F-Cell en GLC F-Cell.

BMW heeft echter grote plannen. Ze willen wel degelijk op grotere schaal waterstofauto’s gaan produceren. Op korte termijn zelfs, vanaf 2025. Dat vernam Nikkei van onze landgenoot Pieter Nota, die werkzaam is als verkoopchef bij BMW. Hij kan het dus weten.

Voor de iX5 op waterstof heeft BMW hulp gehad van dé waterstofexpert: Toyota. Ze hebben ook al samengewerkt voor de Z4 en de Supra. BMW zou gek zijn als ze niet zouden profiteren van Toyota’s expertise op dit gebied. Volgens Nota zijn er verschillende gezamenlijke projecten gaande, dus het lijkt erop dat de beide merken erg gelukkig zijn met elkaar.

De definitieve productieversie van de BMW iX5 Hydrogen moet nog onthuld worden, dus we hebben nog niet alle specificaties. Wel weten we dat je kunt rekenen op 374 elektrische pk’s. Deze auto zal dus sowieso op korte termijn in productie gaan, al is het in beperkte oplage. Wat BMW voor 2025 in petto heeft is nog even afwachten.

Bron: Nikkei