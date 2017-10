BMW: ‘Voorsprong door techniek’, m’n reet!

Eet dat, Audi!

Een slogan vol zelfvertrouwen kan tegen je werken, zeker als je dit niet waar lijkt te maken. Volgens BMW is dit het geval bij rivaal Audi. BMW is niet onder de indruk van de A8 en dan met name de mate van autonoom rijden van dit model.

Wij vinden het erg origineel dat BMW met deze kritiek komt. Andere inkoppertjes hadden het overmatige olieverbruik, onderstuurd weggedrag of zelfs dieselgate kunnen zijn. Okee, over dieselgate zullen ze zich misschien wat koest houden de komende tijd.

Maar het is ook opmerkelijk dat juist BMW met deze kritiek komt. BMW heeft rijgenot voorop staan en heeft eerder heeft aangegeven dat autonoom rijden minder goed past in het karakter van het merk. Toch zit men in München zeker niet stil op het gebied van ontwikkeling van autonoom rijden. Het hoofd van de afdeling ‘Autonomous driving projects’, Dr. Klaus Buettner, geeft zelfs aan dat BMW zich al enkele jaren geleden op het punt bevond als waar Audi zich nu staat in haar ontwikkelingen.