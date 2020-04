Gaat Volkswagen een T-Roc GTE maken?

Voor wie de T-Roc R net iets te heet is, zou een T-Roc GTE ideaal zijn.

De ‘basis’-T-Roc, de T-Roc R, de T-Roc Cabrio… De Volkswagen T-Roc is al in aardig wat smaakjes te krijgen. Misschien komt daar binnenkort nóg een smaakje bij. In een persgesprek met onder meer Auto Express, hintte Volkswagen elektrificatie-topman Kai Philipp daar namelijk op. Toen hem werd gevraagd naar een performance plug-inhybride T-Roc, zei Philipp dat het MQB-platform daar ‘de mogelijkheden voor zou bieden’. Geen keiharde nee, dus.

Later in het gesprek was hij echter nog een tikkeltje duidelijker. Zo’n T-Roc GTE heeft op dit moment geen prioriteit voor Volkswagen. Ze willen eerst focussen op de Tiguan, kennelijk een van de bestverkopende SUV’s op de markt. Maar na de Tiguan GTE dus misschien een T-Roc GTE? Die deur is zeker nog niet dicht.

Mocht Volkswagen inderdaad zo’n milde T-Roc gaan maken, dan zal deze hoogstwaarschijnlijk dezelfde accu’s krijgen als de andere PHEV’s van het merk, waar we eerder al over schreven. Dit komt neer op een 13 kWh-accupakket waarmee een WLTP-actieradius van 56 kilometer mogelijk is. Dat laatste getal is overigens gebaseerd op de Passat, neem maar aan dat dit cijfer lager zal liggen bij een crossover. Dan nog moet een actieradius van zo’n 40 kilometer haalbaar zijn, vermoeden wij.

In het geval van de nieuwe Golf GTE is de verbrandingsmotor een 1,4 liter-viercilinder, ga er maar vanuit dat dit bij de T-Roc GTE hetzelfde zal zijn. Daarmee produceert de Golf 245 pk en 400 Nm aan koppel. Leuke getallen dus, ook in de T-Roc GTE. Ter vergelijking: de T-Roc R produceert 300 pk. Het leukste aan een PHEV is echter de mindere CO2-uitstoot en dus een lagere BPM. De T-Roc GTE zal dus een betere bang for buck geven dan de T-Roc R. Maar of deze ook leuk gaat zijn? Only time can tell…