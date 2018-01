Dierenleed: apen gedwongen dieselgassen te inhaleren

Er komt een aap uit de mouw in het Dieselgate-schandaal.

Een nieuwe dimensie voor Dieselgate: de New York Times onthult dat een aantal Duitse automerken een onderzoek gefinancierd heeft waarbij apen gedwongen werden om uitlaatdampen te inhaleren. Doel van het onderzoek: aantonen dat moderne diesels veel minder schadelijk zijn dan die oude stinkhokken. Er is echter een nasty detail: voor de tests in 2014 werd gebruik gemaakt van een Volkswagen Beetle met dieselmotor. U weet wel, zo’n diesel die het herkent als hij in een testomgeving staat en dan veel schoner presteert dan op de openbare weg.

Er werden tien apen in kamers gezet. De Volkswagen Beetle TDI werd vervolgens op een rollenbank geplaatst, de uitlaatgassen werden opgevangen, verdund en vervolgens naar de kamers van de apen geleid. Om de beestjes rustig te houden mochten ze cartoons kijken, iets wat apen blijkbaar leuk vinden. De apen moesten vier uur in de kamer blijven om de dampen in te halen. De onderzoeksresultaten werden door de sjoemelsoftware echter op positieve wijze gemanipuleerd. Voor zover je van goed nieuws kan spreken in dit geval: de apen kregen in ieder geval minder meuk binnen dan ze hadden kunnen krijgen als de sjoemelsoftware er niet was geweest. Maar het blijft natuurlijk een bijzonder kwalijke zaak. Of ze ook een glaasje benzine kregen tegen een droge keel, wordt niet vermeld.

Het onderzoek werd overigens gefinancierd door meer merken dan alleen Volkswagen. De organisatie die het onderzoek financierde werd ook gesponsord door BMW en Daimler (Mercedes). Volgens de New York Times financierde de groep onder de noemer EUGT onderzoeken. De uitkomsten moesten ervoor zorgen dat politieke debatten over de schadelijke uitstoot van auto’s in het voordeel van de automakers zouden uitpakken. Bijvoorbeeld om belastingklimaten positief te beïnvloeden voor dit soort auto’s.

BMW en Daimler trekken hun handjes er vanaf door te zeggen dat ze niet wisten dat Volkswagen een auto gebruikte die gebruik maakte van sjoemelsoftware. Volkswagen zegt dat het onderzoek nooit is afgerond. Maar in de rechtszaken rond Dieselgate in de Verenigde Staten zijn emails van Michael Spallek (de directeur van EUGT) aan het Lovelace Respiratory Research Institute (de organisatie die de apen testte) opgedoken. In die emails van augustus 2016 (bijna een jaar na het begin van Dieselgate) vraagt hij de onderzoeken af te ronden en de resultaten zo spoedig mogelijk te publiceren. Gevraagd om een reactie laat Spallek weten dat zijn contract het niet toelaat het onderzoek van zijn organisatie te bespreken.

Ga je deze commercial uit 2017 toch anders van bekijken he?

Bron: New York Times