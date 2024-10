Red Bull bevestigt details exit clausule Verstappen

Stiekem hopen we allemaal een beetje op het schudden van de kaarten, toch? Red Bull bevestigt nu details van een exit clausule voor Max Verstappen.

Winnen wordt voor sportmensen natuurlijk nooit oud. Maar eigenlijk voelt het dit jaar alsof de hoogtijdagen van Verstappen en Red Bull achter ons liggen. Vorig jaar was wat dat betreft natuurlijk ook een dermate belachelijk succes dat het niet vol te houden is. De batterij van het team, van Max én die van de fans, moest dit jaar wel bijna wat leger zijn.

Toch leek dit in het begin van het seizoen aanvankelijk niet zo te zijn. De beslommeringen rondom Christian Horner ten spijt, won het team opnieuw bijna alles. Maar goed ook achteraf gezien. Verstappen bouwde namelijk daar de buffer op die hij nu hard nodig heeft. Sinds Spanje heeft Max niet meer gewonnen.

Gevoelsmatig voelt het dan ook alsof Red Bull Racing op zijn retour is. De teambaas heeft wat glans ingeleverd. Intern zijn er wonden opgelopen die littekens acherlaten. Adrian Newey is na bijna twintig jaar vertrokken en ook andere belangrijke werknemers nemen afscheid. Vraagtekens bestaan over hoe goed de Ford Motor zal zijn…Misschien is het allemaal een tijdelijke dip voor opnieuw een periode van bloei. Het is de F1, dus je weet het nooit. Ferrari was in 2003 ook wat minder dan in 2002, om vervolgens in 2004 opnieuw keihard te domineren. Maar zo voelt het in dit geval gevoelsmatig niet.

Uiteraard wordt zodoende de beste coureur op de grid in verband gebracht met andere teams. Mercedes maakt er geen geheim van dat het Verstappen eigenlijk ziet als de gewenste echte opvolger van Hamilton. Bij Aston Martin zitten straks Honda én Newey, twee partijen waarmee Max altijd graag heeft samengewerkt. En Ferrari is natuurlijk de echt logische fit van Max als opvolger van Michael Schumacher.

Nu heeft Max in de honeymoon-fase bij Red Bull echter een superdeal getekend, die hem in principe tot en met 2028 verbindt aan het team. Zoals Helmut Marko echter ook toegeeft: een contract in de F1 betekent niks als de prestaties uitblijven. Hooguit hoeveel compensatie je krijgt bij het ontbinden van het contract. Dat geldt voor de coureurs, maar vice versa ook voor de teams.

Christian Horner heeft nu uit de doeken gedaan dat Max inderdaad zo’n clausule heeft, doch dat wisten we al. Hij is echter nu ook verrassend eerlijk over wat daar (onder andere) in staat. Tegen The Times verklapt Horner dat als Maxsj gedurende een langere periode niet in de top-3 staat, hij op een gegeven moment weg mag bij zijn team. Sebastian Vettel had ooit dezelfde clausule in zijn contract staan.

Max zelf heeft echter ook wat gezegd over deze situatie. Hij heeft afgelopen week helder de intentie uitgesproken om zijn contract bij Red Bull uit te dienen. Op zich mooi natuurlijk…Maar wat doet het stukje Jos in Max als het allemaal misloopt? Max in 2027 naar Ferrari dus? Laat het weten, in de comments!