Waarom Honda groots gaat inkopen voor de Civic

Dus ook voor die meesterlijke Type-R!

Hoe de tijden kunnen veranderen. Al jarenlang staat de Honda Civic in de Nederlandse prijslijsten. Niet alleen in die lijst, maar ook in de lijst van best verkochte modellen heeft de Civic, ook in Nederland, altijd heel erg goed gescoord. Het was nooit de goedkoopste in zijn klasse, maar je kreeg hoogwaardige techniek. Niet alleen reed een Civic uit de kunst, ze waren zeer betrouwbaar. Het grootste nadeel was dat destijds de Civic wel heel erg saai was. Sinds 2005 wist Honda deze criticasters de mond te snoeren, want vanaf dat moment was de Civic juist een van de meest gewaagde auto’s in zijn klasse.

Achteraf blijkt dat de zogenaamde kenners er een beetje naast zaten. Want sinds Honda ‘spannende’ Civics maakt, zijn ze minder populair geworden. De huidige Honda Civic maakt het wel heel erg bont. Het is nog altijd een bovengemiddeld goede auto (zeker als Type-R), maar het uiterlijk en de hoge prijzen staan een commercieel succes in de weg. Toch is Honda groots aan het inkopen voor de Honda Civic. De fabriek is gesitueerd in Swindon, Engeland.

Zoals wij allen weten zit de Brexit er nu echt aan te komen. Volgens persbureau Reuters voorziet Honda geen problemen met de export. Er zijn natuurlijk meer landen buiten de EU

Een opmerkelijk bericht uit Engeland. Volgens een bericht van persbureau Reuters is Honda zich aan het voorbereiden op de Brexit. Honda voorziet met name problemen op het gebied van toeleveranciers. Een auto exporteren is niet het probleem, maar zorgen dat alle onderdelen op tijd binnen zijn, is de ware bottleneck.

Het gaat met name om onderdelen die vanuit de EU geleverd worden. Nu is er nog vrij verkeer van goederen. Er is vooral nog heel veel onbekend. Het zou kunnen zijn dat Engeland een veel strengere douane controle erop na gaat houden. Dit zou voor Honda slecht uitkomen. Al voor dat de Brexit is geëffectueerd, hebben naast Honda ook andere fabrikanten maatregelen getroffen. Volgens Jaguar Land Rover zullen er tienduizenden banen verdwijnen en ook voor Nederland zou het verstrekkende gevolgen kunnen hebben.