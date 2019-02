Meldingen snelwegwandelen neemt enorm toe

Come again?

Nederland is een land waar men graag voor niets rond loopt. We hebben er een gewoon een speciale naam voor: wandelen. Waar iedereen op deze wereld overal naar toeloopt, vinden wij Nederlanders het fantastisch om doelloos te gaan wandelen. Heel Holland zit vol met wandelpanden. Erg spannend is het natuurlijk niet, dus voor de ultieme thrillseekers met zo’n nylon heuptasje is het zoeken naar een nieuwe uitdaging. Die lijken ze gevonden te hebben: snelwegwandelen.

Snelwegwandelen is een fenomeen waarbij, je raadt dit waarschijnlijk al, er gewandeld wordt op de snelweg. Rijkswaterstaat weet te melden dat dit telkens vaker voorkomt. In 2013 waren er 1400 meldingen dat er snelwegwandelaars werden aangetroffen. Dat was in 2018 meer dan het dubbele: 3200 keer. Rijkswaterstaat houdt wel een slag om de arm betreft de werkelijke hoeveelheid in toename van snelwegwandelaars. Mensen weten Rijkswaterstaat beter te vinden voor een melding van een snelwegwandelaar en de meldingen worden nu ook beter geregistreerd.

Er zijn twee duidelijke groepen oververtegenwoordigd in de groep snelwegwandelaars. De eerste is vrij logisch: mensen die zonder brandstof kwamen te staan en naar een tankstation lopen. De andere groep zijn ‘verwarde‘ mensen. Rijkswaterstaat geeft aan dat er naast wandelaars ook fietsers terechtkomen op de snelweg. Vaak komt dat doordat ze blind de navigatie instructies opvolgen van hun telefoon.