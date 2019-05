Toyota pakt probleem lelijke Supra’s aan

Dat werd ook wel een beetje tijd, ook.

De Toyota Supra heeft een beetje last van het Jordy Cruijf-syndroom. Voor wie de in Amsterdam geboren Jordy Cruijf niet kent: het was een zeer verdienstelijk voetballer. De aanvallende middenvelder speelde voor clubs als Barcelona, Manchester United, Celta de Vigo en Elaves. Ook is hij international: hij speelde negen maal in het shirt van Oranje. Waarom kent niet iedereen hem? Simpel, hij wordt vergeleken met zijn vader: Johan Cruijf, die uiteraard geen nadere introductie behoeft.

Enfin, terug naar de Toyota Supra. Ondanks dat de nieuwe sportcoupé zeker de moeite waard is, vergelijkt men het nieuwe model nog vaak met zijn voorganger. Zelfs wij deden dat afgelopen maandag nog. De oude Toyota Supra was voornamelijk beroemd vanwege zijn hardware. Met name de 2JZ-GTE motor is legendarisch. Deze blokken bleken dusdanig sterk dat vermogens van over de 1.200 pk mogelijk waren en nog steeds zijn.

Maar mocht je je Supra A70 of A80 origineel willen houden, dan wij hebben bijzonder goed nieuws! Toyota heeft namelijk het GR Heritage Parts Project in het leven geroepen. Een hele mond vol. Het project is aangekondigd tijdens de Japanse introductie van de Supra A90, door de grote baas van Gazoo Racing: Shikegi Tomoyama.

Het betekent eigenlijk niets meer of minder dat Toyota een speciaal programma is gestart met het bouwen van onderdelen voor de A70 en A80. Dus je kunt je ‘Fast & Furious’ uitgedoste Supra weer naar fabrieksspecificatie brengen. Toyota is daarin overigens niet de eerste, Nissan doet hetzelfde voor de Skyline uit dezelfde periode. Ook voor de originele NSX is er een dergelijk programma opgestart door Honda.