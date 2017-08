Plastica! De Ferrari Portofino in CRISASSS-trim

Ziet er best tof uit, niet?

Onlangs trok Ferrari het doek af van de Portofino, de opvolger van de California (T). De onthulling kwam voor velen als een verrassing. Ferrari claimt dat de Portofino op een geheel nieuw chassis staat dat lichter en sterker is dan dat van de Cali. Als je de nieuwe cabrio naast zijn voorganger zet, zien we toch verdacht veel overeenkomsten tussen de twee Fezza’s die ons er een beetje aan doen twijfelen hoe nieuw de auto nou daadwerkelijk is.

Enfin, de meningen over de looks van de Portofino in de comments waren verdeeld. Velen vinden dat er net als bij andere recente Ferrari’s als de 812 Superfast net wat teveel lijntjes op de auto zitten. Tijd dus om het ding wat te simplificeren.

Photoshopper X-tomi pakte de Portofino bij de kladden en gaf hem plastic bumpers, spiegels en deurgrepen. De Aluminium velgen maakten plaats voor steelies. De kleur is uiteraard pakket bezorgingsdienst bianco en de knipperlichten zijn nu oranje. Vreemd genoeg zitten de Scuderia-schildjes nog wel op de auto. Voorheen gaf X-tomi 15 andere sportauto’s al dezelfde behandeling.

Ik vind het wel wat hebben. Durf jij Ferrari Tailor Made te vragen of ze ‘m zo voor je samen willen stellen, of ben je bang dat ze daar hetzelfde over denken als over roze auto’s?