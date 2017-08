Uitslag Formule 1: Grand Prix van België 2017

Max kwam gisteren dichtbij de Ferrari van Raikkonen in de kwalificatie. Maar hoe zit het met zijn race pace?

Het is weer tijd voor de Belgische Grand Prix. Drommen Nederlanders spoeden zich dezer dagen naar de Ardennen om een glimp op te vangen van het fenomeen Max Verstappen. De organisator van de race is daar zo blij mee dat hij naar verluidt een Nederlandse Grand Prix wil tegenhouden.

Max was gisteren vijfde in de kwalificatie en een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot. Desalniettemin is voor een écht speciaal resultaat waarschijnlijk een bakje water benodigd. Getuige mijn rode kop was daar gisteren geen sprake van, maar in Spa weet je het nooit…

Start:

De Renault van Hulkenberg rookt er flink op los op de grid, maar dat leidt onze aandacht niet af van de kop van het veld. De volgorde na de kwalificatie van gisteren is Mercedes-Ferrari-Mercedes-Ferrari. Gevoelsmatig komen de Ferrari’s dit jaar iets beter van hun plek, maar dat is vandaag niet het geval. Hamilton rijdt soeverein weg en behoudt de leiding in de hairpin. Vettel daarentegen moet even Dampf maken aan de buitenkant van de bocht om Bottas achter zich te houden. De Duitser slaagt daar goed in en lijkt met wat meer momentum de bocht uit te komen dan Hamilton. Hij sluit aan in de staart van LH44 en kan op het rechte stuk na Eau Rouge zelfs aanvallen. Maar helaas voor de Ferrari-fans komt Sebbie als hij uit de slipstream van de Merc duikt zonder DRS niet voorbij aan Lewis.

Achter de twee grote concurrenten voor het wereldkampioenschap sluiten de twee Finnen in het veld en de twee Red Bulls zonder al teveel drama aan. Dat geldt echter niet voor de mannen achter de top-6. Fernando Alonso heeft een superstart en pakt meteen P7. Als de Spanjaard in zijn spiegels kijkt kan hij daar een hard gevecht zien tussen Hulkenberg en de twee Force India’s. In een herhaling zien we dat de twee roze bolides elkaar op hoge snelheid raken voor het ingaan van Eau Rouge. Ocon verricht een heldendaad door vlak langs de muur vol het gas erop te houden en Perez voorbij te gaan. Even later blazen ze driedik naast elkaar over Kemmel Straight. Mooie beelden.

NEEEE! Dit zijn minder mooie beelden. In ronde acht zien we Max opeens hoofdschuddend langzaam rijden. NEEEEEEE! Niet weer! Ja, toch wel. Na de deceptie van vorig jaar en de ettelijke uitvalbeurten van eerder dit jaar valt Max wéér uit met technische problemen tijdens zijn thuisrace. Max Emilian zet zijn auto aan de kant en het team zegt hem dit:

Ignition P Zero, that’s it for us.

Max antwoordt daarop enigszins gelaten, maar onder zijn speciale helm komt waarschijnlijk nog meer rook los dan in zijn auto.

Unbelievable. I can’t believe this.

Terwijl Max het op de radio netjes houdt, gaat Fernando Alonso weer eens helemaal los. De Spanjaard die gisteren al harder reed dan zijn auto kon hebben valt na zijn goede start heel snel terug. Iedereen rijdt hem simpelweg voorbij op de rechte stukken. De veteraan betitelt dit onder andere als ‘embarrassing’ en stelt even later voor dat zijn team de rest van de race maar stil moet zijn op de radio.

Mid Race:

Hamilton komt in ronde 13 naar binnen als eerste van toppers. Bottas volgt in ronde 14. De Ferrari’s blijven iets langer op de baan, Kimi nog langer als Vettel. Dat levert de Fin wederom niks op, want Hamilton haalt hem op zijn nieuwere banden eenvoudig in. Er zijn echter nog meer problemen voor de viervoudig winnaar op deze baan: hij zou een gele vlag genegereerd hebben voor de stilstaande auto van Max Verstappen. En inderdaad: even later krijgt de Fin een straf van tien seconden. Ook Sergio Perez krijgt straf: hij heeft de baan verlaten en zich daarmee een voordeel verschaft.

‘Nando heeft zijn team weliswaar opgedragen stil te zijn op de radio, maar gaat zelf ondertussen nog even door met zeuren. Hij zegt dat hij niks kan doen om te verdedigen tegen de mannen achter hem, maar voegt er vervolgens nog een sneertje aan toe:

Ah well, it won’t make any change to my life.

Enkele ronden later komt de lijdensweg van ALO tot een eind. Hij valt weer eens uit met technische problemen. We hebben de indruk dat hij dat niet zo erg vindt vandaag.

Frans-Indiaas-Mexicaans drama part deux in ronde 30! Het klinkt als een goed recept voor Fusion Cooking, maar wat Ocon en Perez uitvoeren op de baan zal de mensen van Force India aan de pitmuur niet goed smaken. Perez is eerder naar binnen gehaald door het team vanwege zijn straf en kan nu voor de undercut gaan ten opzichte van zijn teamgenoot. Sergio zet met het mes tussen zijn tanden de snelste ronde van de race neer in ronde 28 en slaagt erin Ocon te pakken.

De Fransman is daar totaal niet blij mee en maakt meteen zijn intentie duidelijk de Mexicaan voorbij te gaan, zowel op de baan als over de radio. Een ronde later zit Ocon vlak achter Perez na de hairpin en prikt zijn neus wéér tussen de auto van zijn teamgenoot en de muur. Perez knijpt hem af en de twee raken elkaar voor de tweede keer vandaag, op praktisch hetzelfde stuk asfalt. Dit keer blijft het niet zonder gevolg: Perez heeft een lekke band en Ocon verliest zijn voorvleugel. Lekker gewerkt pik!

Vanwege de rommel die het ongeluk van de twee Force India’s veroorzaakt, komt er een Safety Car op de baan. Dit tot onvrede van Lewis Hamilton, die over de radio claimt dat er helemaal geen brokstukken op de baan liggen en dat de bestuurder van de Safety Car te langzaam gaat. Beide koplopers zijn naar de pits gegaan, maar Hamilton heeft softs onder zijn Merc laten zetten terwijl Vettel voor de ultrasofts is gegaan.

Als de SC de pits indraait, zit Vettel recht op de staart van Hamilton. Dit kan HAM toch niet houden? Vettel komt vlak na de top van Eau Rouge uit de slipstream en kiest de buitenkant. Misschien is het wel te vroeg, want net als in de eerste ronde komt de Ferrari wel naast de Mercedes maar er niet voorbij. Heeft de Duitser zijn kruit nu verschoten?

Achter de eerste twee ontpopt zich een epische dragrace tussen Bottas, Ricciardo en Raikkonen. Ricciardo wordt de held van deze driestrijd en pakt de derde plaats. Raikkonen zal ook niet ontevreden zijn met de uitkomst van het gevecht want hij pakt P4. Dat betekent automatisch dat Bottas een zware pijp rookt: hij zakt terug naar P5. Gelukkig is dat nieuwe contract al zo goed als binnen.

Finish:

Ik vreesde er al een beetje voor, maar de kans van Sebastian om nog een aanval te wagen op Hamilton lijkt verkeken te zijn. De Brit verdwijnt langzaam weer uit beeld. Een spannende slotfase voor P1 lijkt daarmee uitgesloten. Dan maar eens kijken naar P3. Kimi moet die met zijn snelle Ferrari toch makkelijk af kunnen pakken van Ricciardo?

Dat valt tegen. Raikkonen komt niet in DRS-range van de Ozzie. De gedachten dwalen af aan wat Max hier had kunnen doen…

Aan het eind van de race toch nog een wapenfeitje van Vettel: hij zet de snelste race-ronde ooit neer op dit circuit. Even lijkt hij alsnog in DRS-range van HAM te komen, maar uiteindelijk lukt het niet. Hamilton wint, voor Vettel. Ricciardo wordt derde, voor Raikkonen en Bottas. Die laatste twee mogen zichzelf aanrekenen dat ze zich hebben laten verschalken door de Red Bull. Hulkenberg pakt een bemoedigende zesde plaats voor Renault, voor Grosjean, Massa, Ocon en Sainz.

UPDATE: Max Verstappen heeft in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven dat hij deze gang van zaken niet lang meer trekt.

De volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Vettel

3. Ricciardo

4. Raikkonen

5. Bottas

6. Hulkenberg

7. Grosjean

8. Massa

9. Ocon

10. Sainz

11. Stroll

12. Kvyat

13. Palmer

14. Vandoorne

15. Magnussen

16. Ericsson

DNF

Perez

Alonso

Verstappen

Wehrlein