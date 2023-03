Verdwijnen Ford-modellen heeft massaontslag als gevolg

Niet alleen jammer dat onder andere de S-Max weggaat, maar het zorgt ook voor een massaontslag bij Ford.

SUV’s en crossovers, daar is de markt naartoe geschoven. Die handige ‘minivans’ zijn verleden tijd en worden nauwelijks nog verkocht. Maar toch, ik kijk er met veel plezier aan terug. Tikkeltje saai, jazeker. Maar wel superhandig. Bij een verhuizing lang geleden moest er een (kleine) piano meegenomen worden. Een collega had een Ford Galaxy en hopla het paste er zo in. Deze auto’s waren -en zijn- gewoon enorm praktisch en de S-Max werd in het verleden zelfs uitgeroepen tot auto van het jaar. Jammer dat ze zo langzamerhand verdwijnen. Zeker voor de mensen die ze in elkaar schroefde.

Massaontslag bij Ford in Spanje

Ford gaat namelijk een goede 1.100 banen schrappen in de fabriek in Valencia, aldus een woordvoerder tegenover Autonews. Dit komt omdat de productie van de S-Max en Galaxy stopt. Het is over en uit voor deze modellen. Klanten willen wat anders en Ford moet daarom hun autoproductie aanpassen. De focus komt te liggen op SUV’s en elektrische auto’s zoals de Mustang Mach-E. Niet verrassend dus.

Het einde van de productielijn zal vermoedelijk in april van dit jaar zijn. Eerder stopte de productie al van de Mondeo, die ook in Valencia werd gemaakt. In de fabriek zullen nog wel de Ford Kuga en de bestelwagen Transit Connect gemaakt worden. Naar deze modellen is wel vraag. Ford doet er alles aan om de ontslagronde netjes te laten verlopen. Dat doet het bedrijf in goed overleg met de vakbondpartners. Het is namelijk nogal wat als er opeens zoveel mensen op straat staan in dezelfde gemeente c.q. wijk. Dat heeft veel impact.

Uitdagingen

Net zoals bij bijna elk merk moet Ford flink bijbenen om de veranderingen goed te kunnen doorvoeren in het bedrijf. Hier horen pijnlijke beslissingen bij. In heel Europa zal het Amerikaanse bedrijf voor nu 3.800 banen schrapen. Het banenverlies heeft gevolgen voor met name Duitsland waar 2.300 banen verdwijnen en voor Engeland waar 1.300 banen geschrapt zullen worden.

Je denkt dan toch: deze mensen kunnen toch aan de SUV’s en elektrische auto’s werken? Ja, dat is zo. Maar een EV-aandrijflijn is gemakkelijker te maken en dus met minder personeel te realiseren. Veel technische mensen zullen hun baan verliezen, maar tevens personeelsleden die zich bezig met de administratie, marketing en verkoop. Technische vooruitgang is goed, maar het heeft een prijskaartje en voor sommige mensen is dat hun baan.