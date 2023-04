Honda ringrecord met opgevoerde motor én andere bak

Het ringrecord van Honda is niet op eerlijke wijze behaald, zo lijkt het.

Hello Carmrades!! Afgelopen week was het zover, Honda kondigde aan dat ze het record van voorwielaandrijvers op de Nordschleife van de Nürburgring hebben verbroken. Uiteraard is het een heel erg knappe tijd. Sowieso, alles onder de acht minuten is echt serieus snel.

Afgelopen week trokken we aan de bel door te stellen dat Honda toch wel een klein beetje keihard vals heeft gespeeld. Niet dat er een Australische wedstrijdleider was (die zijn vaak pro-Honda), maar omdat ze gebruik hebben gemaakt van een speciaal lichtgewicht model (dat nog niet beschikbaar is) en op speciale semi-slicks die je niet bij Honda kan bestellen. Voor de Michelin Pilot Sport 2 cup-banden moet je namelijk naar de bandenspecialist. Tot zover was alles bekend.

Truukjes Honda ringrecord

Nu kun je dat verdedigen. Veel fabrikanten passen dit soort truukjes toe. Maar wat blijkt, er is veel meer aan de hand. Dat blijkt uit een recente video van niemand minder dan Misha Charoudin. Deze Ringridder en internet-persoonlijkheid met een lichte voorkeur voor overstuur analyseert wel vaker de rondetijden die op de Nürburgring worden gereden.

Naast het valsspelen met de uitvoering en de banden, speelde Honda hoogstwaarschijnlijk ECHT heel erg hard vals. Ja, Honda heeft gesjoemeld met het Ringrecord op een manier waarvan ze in Wolfsburg zouden zeggen dat het niet ‘Salonfähig’ is.

Turbodruk

Ten eerste de turbodruk. De Civic Type-R heeft een indicator waar je kan zien hoeveel turbodruk (boost) er geleverd wordt. Deze was aanzienlijk hoger dan standaard. Honda is natuurlijk niet de eerste die met de Civic Type-R over de ‘Ring jaagt met n camera erbij.

Nu is het heel erg onduidelijk hoeveel pk’s die extra druk oplevert. Ook is wel vrij duidelijk dat het niet in de eerste paar versnellingen zo hoog is. De auto is niet noemenswaardig sneller dan andere Type-R’s. Het is een voorwielaandrijver, dus heel veel winst behaal je er dan ook niet direct mee. In hogere versnellingen lijkt dat echter wel het geval te zijn.

Kortere overbrenging

Maar dan komen we bij het keiharde sjoemelen van Honda. Want spelen met software blijft spelen met software. Het lijkt er namelijk op dat ze een hardware wijziging hebben doorgevoerd. Het is er alleen eentje die je niet kan zien, maar die wel erg effectief kan zijn. Op de video is namelijk vrij duidelijk te zien dat de Civic Type R van Honda een veel kortere laatste overbrenging heft. Smiechten zijn het toch!

Normaal gesproken valt de motor behoorlijk dood als je ‘m in zijn zes doet. Logisch, het is een soort overdrive om het verbruik wat te drukken (en dus de CO2-uitstoot). Maar het verval in toeren van vijf naar zes is veel kleiner bij Honda’s video dan bij de Civics van ander eigenaren.

8 minuten onhaalbaar Honda ringrecord

Twee dingen kunnen we je dus zeggen. Als jij een standaard Civic Type-R koopt bij de Honda dealer, gaat jij ‘m niet onder de 8 minuten krijgen. Absoluut niet mogelijk. De banden zijn al gauw 15 seconden per rondje, het hogere vermogen en kortere laatste overbrenging schelen ook wel wat.

Tenslotte moet er eigenlijk een soort standaard komen. Ringrecords zijn leuk en aardig, maar de tijden zijn alleen relevant als je ze met elkaar vergelijkt. Als ze dan zorgen dat modificaties niet pertinent niet zijn toegestaan, hebben wij ook daadwerkelijk wat aan de tijden. Sport Auto doet dat overigens al. Wellicht een ideetje voor Charoudin om nieuwe auto’s te meten in en rubriek op zijn kanaal?

Videocredits: Misha Charoudin

