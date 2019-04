Ichiban! Honda tweakt F1-motor vlak voor de race

Ze zetten er nog snel even VTEC op.

Honda heeft besloten kleine wijzigingen door te voeren aan de F1 krachtbron die achterin de staart van Gasly’s RB15 ligt. Gisteren verraste de tot op heden vrij kleurloze Fransoos door de snelste tijd in Q1 te rijden (verslag). Hij was daarmee dus ook sneller dan Max Emilian en velen zagen het zodoende als een (heel) voorzichtig teken van leven van PG10. Hij heeft dus toch ergens snelheid in zijn lijf zitten!

Of Gasly ook in Q2 en Q3 mooie dingen had kunnen laten zien zullen we nooit weten, want daarin kwam hij niet meer in actie. Vanwege een foutje op vrijdag wisten hij en het team immers toch al dat ze de race vanuit de pitstraat moeten starten. Die laatste wordt inmiddels trouwens sowieso gezellig druk, want Raikkonen en Kubica zullen er ook hun races beginnen. Dat wordt dus dringen bij het rode licht alsof het een Fast and Furiousesque straatrace is zodadelijk.

Na de sessie kwam er echter een opvallend feitje naar boven die de mooie tijd van Gasly in een ander daglicht stelt. Zijn powerunit zou over de ronde meer dan de maximale hoeveelheid brandstof gebruikt hebben. Tsja, zo wordt het wel erg makkelijk om een rappe tijd op de klokken te zetten natuurlijk. Gasly resultaat werd daarop geschrapt door de FIA, maar goed dat had dus verder geen impact op zijn startpositie.

Als je een creatieve geest hebt, geeft het echter wel stof tot nadenken. Heeft Honda wat ‘uitgeprobeerd’ bij Gasly, wetende dat hij toch niks te verliezen had? Heeft het team de intentie gehad om Pierre even een vertrouwensboost te geven? Al die dingen zullen we waarschijnlijk nooit weten. Red Bull en Honda claimen zelf dat de overschreiding van de limiet het gevolg was van de tow die Gasly op het rechte stuk ontving van Lance Stroll. Daardoor bereikte zijn auto een snelheid van 340 km/u en zou er iets meer dode dino de verbrandingskamers ingeslingerd zijn dan gepland. Tevens claimt het team dat Gasly’s tijd niet significant beïnvloed is door de extra verbrande peut.

Ondanks deze ‘excuses’, heeft Honda echter wel tweaks doorgevoerd aan de motor van Gasly zodat het issue in de race niet meer optreedt. Ook dit betekent niet dat hij nu met een rondje achterstand moet beginnen. Bij de drie andere coureurs met Honda-power wordt de tweak trouwens niet doorgevoerd. Maak daarvan wat je zelf wilt…

Image-Credit: twee hangjongeren met blikjes Red Bull bij de bushalte voor de Appie vanochtend, via Twitter