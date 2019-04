Uitslag Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2019

Laat dat spektakel maar komen.

We zijn alweer beland bij de vierde Grote Prijs van het jaar. Tevens is het de vierde keer dat het F1-circus de hoofdstad van het olierijke Azerbeidzjan aandoet, om eens lekker door de binnenstad te boenderen. De vorige edities hebben ons al de nodige memorabele momenten opgeleverd, hoewel de eerste editie nog deed vermoeden dat we een nieuw ‘Valencia’ te pakken hadden. Gelukkig waren de twee races daarna knotsgek.

We hopen natuurlijk dat het vandaag weer zo’n feest wordt. De opmaat is wat dat betreft veelbelovend geweest. In de vrije trainingen en gisteren in de kwalificatie is er reeds het nodige stof opgewaaid. Het eindresultaat tot op heden klinkt echter bizar bekend in de oren: team zilver start ‘gewoon’ weer vanaf de plaatsen één en twee. Rijden Bassie en Adriaan weer onbedreigd naar de vierde dubbelzege van het jaar, of worden we eindelijk een ander scenario voorgeschoteld in 2019?

Start

Hamilton komt ietsje beter weg dan Bottas. De twee Mercs rijden twee-aan-twee door de eerste paar bochten heen, maar uiteindelijk kiest de vijfvoudig kampioen toch eieren voor zijn geld. Bottas lijkt daarna meteen uit te checken en pakt twee seconden op LH44. Vettel geeft op zijn beurt ook wat toe op Hamilton. Nee hè, daar gaan we weer?

Perez kiest direct na de start de aanval op MV33 en trekt aan het langste eind. Slecht nieuws voor MV33, die de roze Racing Point voor zijn neus kan missen als kiespijn. Voordeeltje voor Max is dat Charles Leclerc, misschien wel de snelste man op de baan, aanvankelijk ook wat terugvalt. Leclerc is de enige man uit de top-10 die start op de hardere mediumbanden en verliest bij de start twee plaatsen. Daarna begint de Monegask natuurlijk al snel aan zijn opmars. Alexander Albon is de enige die iets minder dan netjes de eerste ronde doorkomt; hij kust met zijn Toro Rosso de boarding in bocht 1, maar kan zo te zien zonder kleerscheuren door.

Bij Albons teamgenoot Kvyat daarentegen lijkt er iets niet geheel te kloppen aan de auto. De Rus die zichzelf gisteren uitermate goed kwalificeerde valt door het veld heen als een met cement verzwaard pakketje van de maffia in een donker ven. Daniil besluit daarop maar snel de pits op te zoeken in de hoop dat dat iets oplost. Verstappen gaat in ronde zes eindelijk voorbij aan Perez.

Op jacht gaan naar Vettel zit er echter niet in voor MV33. Hij moet eerder in zijn spiegels kijken. De snelle Charles heeft namelijk korte metten gemaakt met Perez en komt met reuzenstappen dichterbij aan Max. Er is geen houden aan. Bij het ingaan van ronde tien blaast de Ferrari op het rechte stuk zonder drama voorbij aan Max’ Red Bull.

Mid Race

LEC kan vervolgens wél op jacht naar Vettel. Wat heet. Hij rijdt het verschil met de Duitser van een dikke vier seconden binnen een ronde of twee dicht. SV5 ziet zijn teamgenootje in zijn spiegels verschijnen en duikt pardoes de pits in. Het is eigenlijk wel duidelijk dat de softs niet meer de banden wil zijn die je wil hebben op dit moment, want Leclerc komt nu ook met zienderogen dichterbij aan de Mercs. Tevens stoomt de vanuit de pits gestarte Gasly rap op richting de top van het veld.

In dat licht bezien lijkt Red Bull te lang te wachten voordat het Max laat stoppen. Dat gebeurt pas aan het eind van ronde 14. Verstappen komt ‘zelfs’ achter zijn teamgenoot Gasly weer de baan op. Niet echt handig want als de twee met elkaar in gevecht gaan kost dat beiden alleen maar tijd. Pierre is uiteindelijk degene die moet inbinden; hij laat even zijn gas los en moet Max aan zich voorbij laten gaan.

Vooraan het veld ontstaat inmiddels een schimmenspel en niet alleen omdat de schaduwen wederom beginnen te vallen in Bakoe. Leclerc gaat aan de leiding maar is nog niet gestopt. Daarachter jagen Bottas, Hamilton en Vettel elkaar op, in verwoede pogingen in elkaars slipstream te komen. Het nadeel is alleen dat geen van allen daar ook daadwerkelijk in slaagt. Het lijkt dus voorlopig wachten op de pitstop van Leclerc en kijken waar hij dan terechtkomt, of wachten op dat momentje waarbij Bakoe iemand in het achterste bijt.

Terwijl Max Verstappen laat zien dat de reeees peeees om de mediumbanden wel snor zit door een aantal snelste rondes te rijden, komt Bottas langzaam maar zeker in de buurt van Leclerc. Wat gaat Ferrari doen? Laten ze LEC op de baan rijden om Bottas en Hamilton terug te duwen in de klauwen van Vettel? Gevoelsmatig verliest Ferrari’s nummer twee op dit moment teveel tijd op zijn oude banden. Zeker is dat als de Monegask nu een stop maakt, hij al terugvalt achter Verstappen.

Als ronde 30 aanbreekt zien we dan toch de belofte van actie ontstaan op het rechte stuk. De top-4 is in een shot te vangen, met op dit moment de traagste van het stel op plek 1. Laat die harmonica maar zijn werk doen. Alles hangt nu af van hoe snel de Mercs aan Leclerc voorbij kunnen komen en vooral of dat gebeurt voordat Vettel in de slipstream van Hamilton zit. De Duitser zit op 3,5 seconde, maar lijkt gewoon nét niet de snelheid te hebben om aan te klampen.

Opeens gebeurt er veel tegelijkertijd. Bottas gaat Leclerc voorbij, Max zet de snelste ronde neer en Ricciardo relativeert zijn eigen skills met een extreem koddig moment waarin hij Daniil Kvyat een oor aannaait. De honingdas die wel eens geclaimd heeft dat hij inhalen naar een nieuw niveau getild heeft in de F1 zet zijn auto naast die van de onfortuinlijke Rus, maar schiet vervolgens rechtdoor. Kvyat kan daardoor de bocht ook niet meer halen. Vervolgens rijdt RIC achteruit pardoes tegen de Toro Rosso aan. Lekker gewerkt!

Ferrari -excuse my french- verkloot het vervolgens weer volledig. Hamilton gaat Leclerc voorbij op het rechte stuk. Vettel heeft nu één kans om in de DRS window van de Brit te komen, maar Leclerc heeft geen zin om het teamspel te spelen en blijft voor de Duitser rijden. Daarmee heeft Hamilton net het buffertje dat hij nodig heeft om buiten schot te blijven. De status quo vooraan het veld blijft bestaan. Doch voor Leclerc zelf pakt de strategie ook niet geweldig uit. Hij zoekt nu namelijk de pits op en komt achter Gasly weer de baan op. De Fransman verweert zich kranig en kost de Monegask wat tijd. Kan Leclerc nu nog MV33 verschalken?

Voor Pierre zelf is de race in ronde 39 voorbij. Zijn getweakte Honda houdt het niet vol tot het einde van de race en de wedstrijdleiding besluit tot het inlassen van een Virtuele Safetycar periode.

Finish

Kijken we naar de andere Rode Stier, dan zien we echter dat Max stiekem richting de staart van Vettel is gereden. Vergeet Leclerc, die maakt geen enkele kans meer. De vraag is nu of Verstappen nog naar het podium kan. Helaas meldt zijn team al snel na de ‘herstart’ dat Max van de kerbs af moet blijven. Misschien hebben ze toch wat in Pierre’s data gezien dat het team aan de pitmuur zorgen baart.

Wat zowel Max als Leclerc nog wel zouden kunnen doen, is de pitstraat opzoeken voor nieuw rubber om nog voor de snelste ronde te gaan. Momenteel is die in handen van raceleider Bottas. Vooral voor Leclerc lijkt het een no-brainer om er nog even voor te gaan, mits ‘ie nog wat puik rubber in de pits heeft liggen. De Monegask heeft zo’n 30 seconden voorsprong op de man die ‘best of the rest‘ is en luistert naar de naam Sergio Perez.

En jawel! Het team van Ferrari gaat naar buiten en voorziet Leclerc van een glimmende set nieuwe softs. Maar wacht even, wat is Lewis Hamilton aan het doen? De Brit zet opeens de snelste ronde neer en zit in de slipstream van Bottas. Gaat hij zijn teamgenootje bij het scheiden van de markt nog even de kaas van het brood eten? Het is normaal gesproken niet de manier waarop Mercedes te werk gaat.

Het lijkt dan ook een gevalletje ‘even laten zien dat je er bent’ te zijn van HAM. Tot een echte aanval komt het niet, vooral niet als Bottas in ronde 50 de mazzel heeft dat hij een tow krijgt van George Russell. Leclerc pakt met een beetje moeite nog de troostprijs door de snelste ronde te pakken voor Ferrari. Het neemt niet weg dat ook de vierde race van het seizoen weer in een een-twee voor Mercedes eindigt. Achter de top-5 pakt Perez een handjevol puntjes voor Racing Point, de twee McLarens scoren een welkome dubbele puntenfinish, Stroll gaat op voor P9 en Raikkonen steelt toch weer het laatste puntje met zijn ervaring.

Zo was het zeker geen saaie race, maar echt lyrisch zal ook niemand ervan zijn geworden. Behalve Bottas dan. En Esteban Ocon natuurlijk.



De volledige uitslag:

1. Bottas

2. Hamilton

3. Vettel

4. VERSTAPPEN

5. Leclerc

6. Perez

7. Sainz

8. Norris

9. Stroll

10. Raikkonen

11. Albon

12. Giovinazzi

13. Magnussen

14. Hulkenberg

15. Russell

16. Kubica

DNF

Gasly

Grosjean

Kvyat

Ricciardo