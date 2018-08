Honda wil dolgraag opnieuw samenwerken met Alonso

GP2 engine!

Alonso verschijnt volgend jaar niet op de F1-grid. Of zijn absentie definitief is of misschien slechs tijdelijk weten we nog niet zeker, maar de wenkbrauw zal volgend jaar vermoedelijk in andere series uitkomen. In de wandelgangen wordt aangenomen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de Spanjaard bekend maakt dat hij uit gaat komen in het IndyCar-kampioenschap.

De reden dat de bevestiging voorlopig uitblijft, zou liggen in de getroebleerde geschiedenis tussen Alonso en Honda. De tweevoudig F1-kampioen had tijdens de drie jaar dat Honda motoren leverde aan McLaren regelmatig kritiek op de fabrikant. De woorden *spanglish accent aan* ‘GP2 engine! GP2 engine!’ *spanglish accent uit*, uitgesproken op het rechte stuk in Suzuka, echoën nog regelmatig in het gehoor. Uiteindelijk is Fernando volgens velen ook de reden dat McLaren dit jaar met klantenmotoren van Renault rijdt.

Het ‘toeval’ wil echter dat Honda ook een belangrijke speler is in het IndyCar-kampioenschap. Sterker nog, het hele veld bestaat uit Honda’s en Chevy’s. Hét geijkte team waar Alonso voor uit zou komen, Andretti Autosport, rijdt met Honda-motoren. Vorig jaar deed ALO al de Indy 500 in een door Andretti gerunde ‘McLaren’ aangedreven door een Honda-motor. Door een wrange speling van het lot plofte ook die krachtbron in de slotfase van de race. Vanwege al dit oud zeer zou er op de achtergrond gewerkt worden aan een ingewikkelde constructie waarin Andretti via een satelliet-team een auto zou runnen voor Alonso met Chevy-motor.

Maar, misschien is dat onverwacht wel helemaal niet nodig. De president van Honda Amerika, een man met de epische naam Art St. Cyr, meent namelijk dat Alonso een aanwinst zou zijn voor de renstal van iedere fabrikant. In gesprek met Formula Passion laat hij optekenen:

Alonso heeft in 2017 bewezen competitief te kunnen zijn. Iedereen zou een duidelijk voordeel binnenhalen met Alonso in het team.

Diplomatie, je doet het goed. Tuurlijk is het een risico voor Honda om de bij vlagen volatiele Alonso weer binnen de gelederen te halen. Maar Cyr weet ook: het tekenen van Alonso door een IndyCar-team zou een enorme coupe zijn en waarschijnlijk direct het verhaal van het jaar. Vanuit zijn oogpunt bezien is het beter dat Honda met die die goede PR aan de haal gaat in plaats van Chevrolet. Blijft de vraag staan wat Alonso van dit alles vindt. Waarom tekent ‘ie eigenlijk niet gewoon bij Penske?