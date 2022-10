Honderd procent betrouwbaar: deze auto´s zijn het!

Uit Engels onderzoek van de consumentenorganisatie WhatCar blijkt dat deze auto´s honderd procent betrouwbaar zijn.

Sommige auto´s staan erom bekend dat ze onder je kont wegroesten. Of dat je elke week wel bij de garage staat omdat het ding niet meer start. Het tegenovergestelde bestaat ook: auto’s die zo betrouwbaar zijn dat ze een honderd procent scoren in het jaarlijkse betrouwbaarheidsonderzoek van de Britse consumentenorganisatie WhatCar.

Onderzoek

In het onderzoek zijn alleen auto’s meegenomen tot vijf jaar oud. Relatief nieuw dus. Het onderzoek baseert zich op de ervaringen van bijna 25.000 auto-eigenaren die in Engeland wonen. Deze worden in het onderzoek nauwkeurig gemonitord.

Opvallend feitje is dat puur elektrische auto’s een stuk minder betrouwbaar zijn dan hybride aangedreven auto’s. Neem bijvoorbeeld de Model S van Tesla. Uit het onderzoek heeft de auto een van de hoogste foutenpercentages van 44 %. Problemen die vaak voorkomen met de Model S hebben betrekking tot de ophanging, carrosserie en de navigatie. Alleen luxe SUV’s en dure sedans scoren slechter dan EV’s. Als we kijken naar de merken betreffende betrouwbaarheid dan staat, zoals altijd, Lexus op plek 1 en Toyota op plek 2. Dat mag geen verrassing zijn. Deze merken domineren deze rijtjes steevast. Mini vult de top 3 aan.

Jeep daarentegen staat op de laatste plek. Dit merk heeft een betrouwbaarheidsscore van 77%. Andere minder goed presterende merken zijn Land Rover op plek 2 en Fiat op plek 3.

Deze auto’s zijn honderd procent betrouwbaar

Een 10. Een honderd procent score. Dat wilden we allemaal wel toen we nog op school zaten. Voor autofabrikanten is dat niet anders. Vier auto’s komen uit de test naar voren die deze perfecte score haalde. Het zijn de Hyandai Tucson, Mini Cabrio, Kia Soul (2014-2019) en de Mitsubishi Eclipse Cross (2017-2021). Deze laatste twee zijn op dit moment alleen nog gebruikt te kopen.

Opvallend is wel dat de Mini Cabrio zo hoog scoort. Cabrio’s staan er om bekend wel wat ‘issues’ te hebben, omdat ze gevoeliger zijn voor weersomstandigheden. Echter, de MINI kan je met een gerust aanschaffen. Ook voor in de aankomende winter dus!

