Wie ontfermt zich over deze Porsche 928 GTS? - Autoblog.nl

Er is weer wat leuks opgedoken bij Domeinen: een donkerblauwe Porsche 928 GTS.

Het gaat bij Porsche altijd over de 911, de 911 en nog eens de 911. Natuurlijk, het is ook een geweldige auto, maar er zijn meer Porsches geweest dan alleen de 911. De 928 bijvoorbeeld, een auto die niet de verdiende waardering krijgt.

Alleen het feit dat het een Porsche is met een V8 voorin maakt de 928 al uniek. De V8-varianten van de Cayenne en de Panamera zijn weliswaar ook Porsches, maar dan hebben we het toch over hele andere auto’s. De 918 is wel weer een echte sportwagen, maar die heeft een middenmotor én het is een hybride. Kortom: de 928 is een uniek model in de historie van het merk uit Zuffenhausen.

Net als zoveel Porsche-modellen zijn er de nodige varianten geweest van de 928. Het begon in 1978 met een 4,5 liter V8 die 240 pk produceerde. Het karakteristieke ontwerp was toen nog helemaal clean, zonder spoilers of andere toevoegingen. De 928 eindigde zijn levensloop 17 jaar later als GTS. Dit was de ultieme versie van het model.

Porsche had de cilinderinhoud telkens stapsgewijs vergroot en bij de GTS was deze uitgekomen op 5,4 liter. Daarmee is de V8 goed voor 350 pk, een stijging van 110 pk ten opzichte van de ‘oer-928’. Ook het uiterlijk was niet ongewijzigd gebleven. Via de geïntegreerde spoiler van de 928 S was Porsche uitgekomen bij een grote losstaande spoiler.

De GTS markeerde dus het einde van een evolutie die drie decennia besloeg. Dat brengt ons bij de auto die je hier op de foto’s ziet: een donkerblauwe Porsche 928 GTS die bij Domeinen staat. Het betreft een fraai donkerblauw exemplaar, waaruit blijkt dat er niet alleen de pauperbakken bij Domeinen belanden. Het enige minpuntje aan deze uitvoering is dat het een automaat betreft.

Het is natuurlijk één grote gok als je iets bij Domeinen koopt, des te meer omdat je momenteel niet eens mag komen kijken. Deze 928 heeft er ook al weer bijna 2 ton op staan. Dat neemt niet weg dat dit exemplaar er op het eerste gezicht best netjes uitziet. Als je deze 928 GTS voordelig op de kop kunt tikken zou dat heel mooi zijn, want de tijd dat je ze nog tegen een zacht prijsje kon krijgen ligt al lang achter ons.

Mocht je toch liever op safe spelen: bij The Collectables kun je ook nog bieden op een handgeschakelde witte 928 S.

Met dank aan André voor de tip!