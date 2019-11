Protesteer tegen het klimaat met deze 8.9 V8

Do not go gentle into that good night.

Het is de afgelopen tijd weer een loodzware periode geweest voor petrolheads. Eerst werd bekend dat WLTP-ontkenner Menno Snel vast wilde blijven houden aan de torenhoge CO2-tax in diens huidige vorm. Dit ondanks het feit dat iedereen en zijn oma kan beredeneren en/of gewoon kan checken dat auto’s in Nederland fors duurder zijn worden door de cijfers die uit de nieuwe verbruikscyclus rollen. Hetzelfde geldt voor het feit dat de verklaringen die het TNO-rapport biedt voor de stijgende prijzen van auto’s van Diederik Stapelesque niveau is.

Tevens is het niet bepaald zo dat auto’s in Nederland goedkoop waren vóór de WLTP-ellende. Met name voor leuke bakken betaalden we al tienduizenden Euro’s meer dan onze ooster- en zuiderburen, wat auto’s in sommige gevallen zelfs letterlijk al meer dan twee keer zo duur maakte. Vandaar ook dat ons beloofd was dat de switch naar de WLTP géén invloed mocht hebben op de beurs van de burger. Maar helaas zijn we weer keihard voorgelogen, besodemieterd en bedrogen.

Het enige wat nog bedroevender is dan dat men in Den Haag kennelijk denkt dat dit soort nepnieuws geaccepteerd wordt door het volk, is dat ze im großen und ganzen uiteindelijk nog gelijk hebben ook. Er komt nu weliswaar alsnog een nieuw onderzoek naar de effecten van de switch naar WLTP, maar wie neemt dat nu nog serieus?

Alsof dit alles nog niet genoeg was, kwam afgelopen week er nog een explosief bericht van onze overlords. Om een marginale hoeveelheid NOx-uitstoot te besparen, moeten we ons binnenkort met een slakkengang over ’s lands snelwegen bewegen. De veel te korte periode waarin we hebben mogen genieten van ‘130’ is alweer voorbij. Helaas gaan we niet terug naar ‘120’, maar naar anno 1920. Meer dan ‘100’ karren is spoedig verboten. De order voor een zwikje nieuwe borden ter waarde van tientallen miljoenen is al de deur uit.

En dus…Leek het ons voor vandaag wel een goed idee om af te sluiten met een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid en deze AC Cobra in de schijnwerpers te zetten. Het is stiekem geen echte AC Cobra, maar een replica van Nederlandse komaf. Helemaal niet erg in dit geval, want de hardware van de auto doet het originele idee van de heer Shelby zeker eer aan. Met name onder de kap is er een dikke middelvinger naar het huidige politieke klimaat te vinden, in de vorm van een 8,9 liter grote V8. Jawel, je leest het goed, een 8,9 liter grote V8.

Het gaat om een Dart Big M Block met gesmede drijfstangen die goed is voor 750 pk. De power wordt overgebracht via een gesmede krukas. De hele auto weegt maar 1.050 kilogram, dus de pk-gewichtsverhouding is dik voor elkaar. Als je het blik verder wegpelt vind je wat Jaguar goodies terug, zoals de achteras en de ophanging voor. Een geruststellende gedachte is dat de auto rondom voorzien is van schijfremmen. Wil je het laten donderen op het Malieveld met dit rijdend protest tegen de autohaat-agenda van de policor-brigade dan moet je 69.999 Euro overmaken aan de huidige eigenaar van de auto. Koop dan.