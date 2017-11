Huh? Audi werkt aan superschone diesel

Jongens, doe nou gewoon niet...

Je zou zeggen dat ze in Ingolstadt het woord ‘diesel’ amper nog uit kunnen spreken. Het satansap heeft het merk flink wat problemen opgeleverd, met als absolute hoogte/dieptepunt dat concerngenoot Porsche zelfs 200 miljoen van de boksbeugel eist. Dit vanwege de vieze stinkdiesels die het merk met de ringen de voormalig sportwagenfabrikant in de maag gesplitst heeft en alle onkosten die daaruit voortvloeien.

Maar in plaats van ver weg rennen van alles wat naar diesel riekt, bewandelt Audi een andere weg. Ze zetten namelijk in op de ontwikkeling van synthetische e-diesel, die ervoor moet zorgen dat auto’s op diesel vrijwel CO2-neutraal kunnen opereren. In het Zwitserse kanton Aargau wordt een fabriek gebouwd die elk jaar 400.000 liter van het spul kan produceren. Het proces werkt als volgt:

De benodigde power wordt geleverd door waterkracht. In Zwitserland heb je namelijk veel gletsjers die wegsmelten door de opwarming van de aarde, dus dat is handig: het water komt vanzelf naar beneden. De stroom wordt gebruikt om water te splitsen in zuurstof en waterstof door middel van elektrolyse. Het zuurstof wordt de lucht ingejaagd, terwijl het waterstof wordt gecombineerd met CO2 uit de lucht of uit rottende biomassa. Op die manier ontstaan koolwaterstoffen met grote koolstofketens. Deze worden uiteindelijk gekraakt om tot de eindproducten te komen, waaronder e-diesel. Ondertussen wordt de warmte die opgewekt wordt door het proces gebruikt om gebouwen in de omgeving van de fabriek te verhitten.

Kortom, Audi is duidelijk nog niet bereid de diesel op te geven. Moeten we het merk dan toch maar dwingen cold turkey te gaan door middel van regelgeving?

Image-Credit: Audi op diesel via Audiworld.com