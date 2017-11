Kijk, de nieuwe Porsche 718 Cayman GT4

De nu nog geheime auto werd vastgelegd op beeld.

Het moge duidelijk zijn dat er een opvolger komt van de Cayman GT4 (rijtest). Eén van de lekkerste Porsches van de afgelopen jaren. De sportwagenfabrikant test al maanden met de auto in Duitsland. Onlangs werd een testexemplaar zonder camouflage gespot. Het laat zien wat we kunnen verwachten.

Heel verrassend is het uiterlijk niet. Denk Porsche 718 en visualiseer daar een GT4-bodykitje bij. Wat er onder de kap schuilt is nog een mysterie. De 718 Cayman en Boxster moeten het doen met een 2.0 boxer, terwijl de vorige generatie nog een zescilinder had. Er gaan geruchten de ronde dat Porsche weer een zespitter gaat gebruiken in de nieuwe 718 Cayman GT4. Fingers crossed dat het daadwerkelijk gaat gebeuren.

De Porsche Cayman GT4 was een succesvol model. De auto werd geprezen voor zijn specs en rijgedrag. Een heerlijk ingrediënt was de keuze van Porsche om de 3.8-liter zescilinder boxermotor uit de 911 Carrera S in de GT4 te lepelen. Een kritiekpuntje van de GT4 was dat de auto wel wat meer vermogen mocht hebben. Het is afwachten wat Porsche in petto heeft met de nieuwe 718 Cayman GT4.

Fotocredit: Porsche Universe via Facebook