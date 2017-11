Jos Verstappen: geweldig dat Max een beetje kan spelen

Jos Verstappen is blij met Red Bull.

Het kan verkeren. In het begin zagen we nog regelmatig de stoom uit de oren van Jos Verstappen komen als Max weer eens uitviel met pech. Inmiddels blijkt die moeilijke periode aan het begin van het seizoen indirect juist de aanleiding te zijn geweest voor Jos/Max(?) om bij te tekenen. Red Bull slaagde er immers in zich flink te verbeteren in de tweede seizoenshelft, in ieder geval aan Max’ kant van de garage. Dat maakte kennelijk indruk op de Verstappens.

This is also the reason why we signed a new contract. How they have managed to turn things around this year, going from – not a bad car because it was not a bad car of course – but from not a really good car to what they have now, that’s just superb.

Jos geniet ook van de manier waarop Max zich ontwikkelt in de laatste races, daarbij uiteraard geholpen door een goede auto.

I have this feeling that he is getting more and more confident. He’s even able to play around a bit. This is just great. This is what we want to see.

Waarvan akte. Enfin, de voortekenen voor volgend jaar zijn goed te noemen, maar Max weet zelf dat je in de F1 nooit het vel moet verkopen voordat de beer geschoten is. Tegen Autosport zegt Max:

I’m still a little bit cautious, but it is going in the right way anyway. You never know what [the other teams] are going to come up with. I just want to enjoy this end of the season and then we’ll see what happens next year.

Een puntje van vrees in Max’ ogen blijft de Renault-motor, hoewel de Nederlander het moeilijk vindt daar echt iets zinnigs over te zeggen.

I find it difficult to answer this question now. That we will see next year.

Cyril Abiteboul heeft ondertussen wel positieve berichten voor iedereen die met Renault-power rondrijdt in de F1. Volgens hem werkt de laatste update goed, maar verwachten ze in de winter pas echt veel verschil te maken in Viry-Châtillon.

We know the update is working, there is no doubt about that but it’s an update that is only bringing a portion of what we want to bring over the winter and 2018 has to be the focus now.

Nu alleen nog hopen dat het chassis niet ontwapend wordt door de FIA.

Op de foto: Jos en zijn nieuwe vriendin.