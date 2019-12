Ford ziet brood in heidense Mustang Coupe

De Mach-E gaf inspiratie voor meer.

Er waren tijden dat bijna alles eenvoudiger was. Dat je bij een bepaald merk of een bepaalde typenaam gewoon wist wat je kon verwachten. Tegenwoordig kun je echter niks meer vertrouwen. Kijk maar naar Ford. Daar werd het al twijfelachtig ontvangen om de nieuwste compacte SUV de naam Puma mee te geven. Goed, de compacte sportwagen uit de vroege jaren ’00 die de naam Puma droeg was een eendagsvlieg, daarmee is het een leuke touch van Ford om dit feest der herkenning toe te passen. Mede dankzij het feit dat de Puma als een iets meer frisse en strak gelijnde (we proberen het woord coupé te omzeilen) crossover in de markt geplaatst wordt. We begrijpen het, maar voor de personen die nog hoop hadden op een compacte sportwagen als revival van de Puma, is het zonde.

Toen werd het nog twijfelachtiger. Een naam die juist totaal geen eendagsvlieg is, maar al sinds de jaren ’60 te vinden is op een dikke imagebuilder van Ford, is Mustang. Sterker nog: op Mustangs zijn welhaast geen Ford-logo’s te vinden. Nog steeds kun je bij Ford terecht voor deze heerlijke old school muscle car, wat heden ten dage steeds meer een geniale sportauto begint te worden. De kracht van de auto is dat eigenlijk alles rondom de motor gebouwd wordt. Zo valt een hoop aan de auto tegen, maar de 5.0 V8 (je kan hem ook met een EcoBoost of V6 krijgen, maar saai) is een magnifiek blok met dito sound. En doordat je niet naar het kwalitatief meest hoogstaande dashboard staart, kan de auto in landen waar de Klavertaks niet van toepassing is voor een appel en een ei verkocht worden. Dus, waar staat Mustang voor? Ongecompliceerd, old skool, verpakt in een tweedeurs coupé.

Het is marketingtechnisch dus een twijfelachtige zet om met de Mustang Mach-E te komen. Een vrij gecompliceerde, zeer toekomstige vierdeurs crossover. Alles waar de Mustang dus níet voor staat. Ook hier is het een slimme zet om een bekende naam te pakken, maar hier wordt niet eens gewacht totdat de Mustang zelf uitsterft. Sterker nog: ze worden parallel aan elkaar verkocht. De Mach-E heeft het in zich om een populaire EV te worden, maar die naam is gewoon een beetje jammer. Zo vinden ook Mustang-adepten.

Tegelijkertijd moet je realistisch blijven. Inkrimpen en je steentje bijdragen aan het milieuprobleem moet iedereen. Ook degene die het liefst lekker blijven blazen met een belachelijk grote V8. Houd ervan of niet, maar de Mach-E is dé manier om de naam Mustang anno 2019 bestaansrecht te geven als een futuristisch concept. Leuk, maar kan er dan niet iets blijven bestaan van de Mustang? Aangezien elektrisch een must is en de auto daarom bij uitstek gecompliceerd wordt, blijft er maar één optie over. Behoudt de mooie vormen en de tweedeurs lay-out en stop er een elektrische aandrijving in.

Ford lijkt dat idee niet uit te sluiten. Twee topmannen van Ford hebben ten tijde van de autoshow van Los Angeles gezegd dat een Mustang EV coupé geen slecht idee is. Het gaat niet volgend jaar en ook niet het jaar daarna gebeuren, maar in de toekomst is het een manier om het Mustang-label te bewaren. Aangezien één van de uitspraken werd gedaan door Bill Ford (en ja, dat is zijn naam, geen ‘Tim Apple-tafereel’), iemand die zelf niet stond te springen om de Mach-E als Mustang uit te brengen, mag je er vertrouwen in hebben dat Ford die V8 wil bewaren.

Ford onthulde op SEMA een Mustang die de EV-behandeling al kreeg. Samen met Webasto werd een Mustang Coupe voorzien van een elektromotor. Deze levert 900 pk en 1.350 Nm. Het bijzondere is dat de Mustang Lithium een handgeschakelde zesbak hebt. Say whuuut! Hoe de bak precies werkt, is een onderzoekje waard. Maar als een elektrische Mustang een tweedeurs coupé met ‘handbak’ wordt, wat wil je dan nog meer?