Sportauto van grootste automerk ter wereld moet ”naar benzine ruiken en herrie maken”

De sportauto op benzine leeft voort!

Het is al ruim anderhalf jaar geleden dat Toyota op de proppen kwam met een concept voor een elektrische sportauto. Een productieversie van die Toyota FT-Se zal er niet snel komen. Niet zolang Akio Toyoda wat iets in de melk te brokkelen heeft bij de grootste autofabrikant van de wereld.

Toyoda laat zich in een interview uit over de nabije toekomst van de sportieve Toyota’s. Hier in Nederland moeten we het doen met de GR Yaris en de laatste paar exemplaren van de GR Supra, terwijl je een tijdje terug ook nog een GR86 kon kopen. Elders ter wereld kun je nog terecht voor een GR Corolla. Zulke modellen zullen volgens Toyoda voorlopig altijd worden gebouwd met een verbrandingsmotor.

”Er zullen altijd mensen binnen Toyota zijn die een passie hebben voor het ontwikkelen van elektrische sportauto’s, maar voor mij als de ‘master driver’ is de definitie van een sportauto iets met een geur van benzine en een luidruchtige motor.”

Waarom geen elektrische sportauto?

Toyota laat de EV-sportauto dus links liggen, terwijl Porsche wel gelooft in een volledig elektrische Boxster. Wat maakt een elektrische GR-sportauto nu zo onaantrekkelijk voor meneer Toyoda? Hij zegt: ”Toyota is een massaproductiebedrijf, dus we moeten ook denken aan betaalbaarheid, zelfs met EV’s. Zodra Toyota de capaciteit heeft om betaalbare EV’s aan te bieden, dan is dat misschien het moment waarop ik als master drive een elektrische sportauto wil introduceren.”

Elektrisch racen? Laat me niet lachen!

De sportauto’s van Toyota zijn meer dan geinige handel. Ze zijn de basis voor raceauto’s van Toyota. Kijk maar naar de snelle Yaris of de Supra GT3’s. Wanneer er straks betaalbare elektrische sportauto’s zijn van Toyota, wil de racende Toyoda er geen raceauto’s van bouwen.

Toyoda: ”Het is niet opwindend, omdat het niet mogelijk is om langer dan een uur op een circuit te rijden. Het type races waar ik aan meedoe, zijn meestal langeafstandsraces, dus met de huidige EV’s zal het geen race zijn die draait om de auto’s. Het zal een race zijn in laadtijden of batterijuitwisseling of zoiets”. Zou de beste man weten dat er al elektrische raceklasses zijn die hij nu faliekant onderuit haalt.

Via Automotive News