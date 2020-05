Huh? Koenigsegg Gemera duikt op als ‘occasion’

Dat is vreemd: de nog niet geproduceerde Koenigsegg Gemera wordt al aangeboden als occasion.

Begin dit jaar, op wat de autoshow van Genève had moeten zijn, presenteerde Koenigsegg twee dikke nieuwe auto’s. Een voorspelbaar model, de Jesko Absolut, en een welkome verrassing genaamd Gemera. Een vierzits ‘GT’ van Koenigsegg, maar wel met de extreme specs en bizarre engineering die we van Christian von Koenigsegg en consorten gewend zijn. De auto heeft een 600 pk sterke driecilinder, gekoppeld aan elektromotoren die het totaalvermogen naar 1.700 pk tillen.

Je kunt de auto al bestellen. Er komen 300 stuks van de dikke GT. Wie er eentje wil moet nog héél even geduld hebben. Koenigsegg heeft geen gigantische megafactory en elke auto wordt met veel zorg in elkaar geschroefd. Om de Regera’s en Jesko’s even voorrang te gunnen, start de productie van de Gemera pas in 2022.

Maar het zijn wel dit soort auto’s die deze tijd nodig hebben. Bochten afsnijden doe je maar lekker op je privécircuit: wie dik Zweeds hyper-spul wil hebben moet dat geduld gewoon even hebben. Niet denken dat mensen eerder aan dit soort spul kunnen komen. Oftewel: trap niet in dit soort advertenties!

Gemera-occasion

Want de volgende advertentie staat nu op Mobile.de. Een Duits bedrijf beweert al een Gemera te kunnen verkopen. Voor 2.142.000 euro (zo’n 642.000 euro meer dan de beweerde vanafprijs van Koenigsegg) kun jij deze Koenigsegg Gemera als ‘occasion’ bemachtigen. Daar zit een luchtje aan.

Fysiek model

Dan denk je natuurlijk: ja, ze verkopen een ‘slot’ voor een Gemera, dus dan kan het bedrijf de auto voor je regelen als een soort mediator. Het bedrijf doet echter hun best om te doen alsof ze daadwerkelijk een fysiek model van de Gemera. De auto is namelijk compleet schadevrij en heeft zelfs 20 km gelopen. Nou heeft bijna elke auto dat aantal kilometers aan dealerkilometers, maar een derde partij kan de Gemera nog niet in handen hebben.

Wij raden het niet perse aan om deze Koenigsegg Gemera occasion aan de haak te slaan. Tenzij je durft. Dan houd je er wellicht een dikke vierzits Koenigsegg aan over.