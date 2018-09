Mercedes E-klasse Coupé/Cabrio (2009-2017) – occasion video & aankoopadvies

Niet de praktische bruikbaarheid van de sedan of station, maar wel heel chique. De E-klasse coupé en cabriolet ogen ook nog steeds relatief fris.

Ondanks dat het al bijna 10 jaar geleden is dat de E coupé op de markt kwam, is de stroomlijn nog steeds indrukwekkend. Er zijn nu nog steeds maar weinig auto’s die de cW waarde van 0,24 overtreffen.

Ondanks de naam E-klasse zijn de coupé en cabriolet feitelijk gebaseerd op de C-klasse. Daar werd de bodemplaat en de aandrijflijnen van gebruikt. Door de overlap met de motoren van de E-klasse valt dat laatste misschien nog niet zo zeer op. Als je het weet kan je het zien aan de achterzijde, waar minder ruimte naast de kentekenplaat zit.

In 2013 kregen de E coupé en cabriolet een facelift en in die jaren hield dat in: vooral veel extra LED’s. De motoren zijn gedurende de hele levensduur regelmatig bijgewerkt, maar voor de facelift kwamen er ook weer nieuwe elektronische hulpmiddelen bij.

Aanbod occasions

Meer dan 100 exemplaren van een E-klasse met twee deuren zijn te vinden op Autotrack.nl. De helft is een cabriolet en ze hebben allemaal een automaat. Ondanks het merkimago van Mercedes-Benz zijn de diesels in de minderheid, minder dan een vijfde is een CDI. Prijzen beginnen bij 15 en lopen op tot 50 mille.

Concurrentie

Aandachtspunten

Carrosserie en interieur

De cabriokap verdient altijd extra aandacht. We hebben een uitgebreide video over tweedehands cabrio’s, maar hier zijn de belangrijkste punten om te checken:

Sluit het dak goed bij ramen, de voorruit etc.

Sommige daken sluit je met de hand, andere elektrisch en soms is het zelfs een combinatie van die twee. Check altijd of alle mechanismen doen wat ze moeten doen en of de elektrische componenten (indien aanwezig) naar behoren functioneren.

Controleer algehele staat van het dak. Komen de bevestigingspunten goed bij elkaar? Is het stoffen kapje nog waterdicht? Veel cabriodaken hebben een achterruitje, soms van glas, soms van kunststof. Is dit ruitje nog intact? En werkt de achterruitverwarming goed?

De kunststof deurhendels willen nog wel eens breken. Het is een integraal onderdeel van het deurpaneel, dus reparatie is duurder dan je zou verwachten.

Onderstel

Controleer de voorbanden op onevenwichtige slijtage. De E-klasse heeft wat vaker last van een verkeerde uitlijning. De achterbanden krijgen het bij de meer krachtige versies te verduren, dus als je toch kijkt….

Elektronica

Contactsloten lijken storingsgevoelig bij de vroege bouwjaren. Alleen vervanging van het contactslot verhelpt dit probleem.

Elektronische gremlins willen ook nog wel eens de kop opsteken. Foutmeldingen en afslaan van de motor hebben vaak te maken met gecorrodeerde stekkers en/of slecht aansluiting van stekkers op een computer.

Houdt bij het starten met startkabels rekening de instructies aan die in de handleiding vermeld worden. Doe je dit niet dan loop je grote kans op foutmeldingen en elektronische storingen. Een reset van de auto bij de dealer is dan vaak de enige manier om dit op te lossen.

Controleer de elektrische verstelling van de stoelen, het is een bekend zwak punt.

Aandrijflijn

Als een viercilinder diesel op drie cilinders loopt hoeft er meestal alleen een stekkertje vervangen te worden op één van de injectoren.

De Piezo injectoren van de E250 CDI zijn gevoelig, simpelweg vervangen is niet altijd genoeg om problemen te verhelpen omdat er erg kleine marges zijn waarbinnen ze moeten opereren.

Automaten hebben elke 80.000 kilometer of elke 3 jaar een vloeistofwissel nodig. Als ze niet netjes worden onderhouden gaan ze vaak bonken en trillen en uiteindelijk willen ze er nog wel eens helemaal mee ophouden.

Soms wil de hendel van de automaat niet meer uit “P” schakelen. Vaak is dit te wijten aan een te lage accuspanning maar de oorzaak kan ook zijn dat de schakelaar voor de remlichten kapot is. Mocht één van deze zaken niet de oorzaak zijn, check dan in je tellerhuis of de auto de stand van de versnellingsbak aangeeft. Als er geen “P”, “D”, “R” of andere standaardstand af te lezen is, dan is er waarschijnlijk een probleem met de schakelunit zelf.

Bekijk hier het aanbod van de Mercedes E-klasse op AutoTrack.