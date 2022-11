Een leuke Mitsubishi anno 2022, het kan!

Mitsubishi lijkt hun spirit een beetje kwijt, maar doet toch soms dingen die van ons een dikke duim omhoog krijgen.

Mitsubishi is een oud merk en heeft echt wel een indruk gemaakt op de autowereld. De Lancer Evolution die de rallywereld opschudde, de Eclipse voor de fanaten van ietwat foute autofilms en modificaties en eigenlijk voor het zijn van een aardig solide Japans merk voor iedereen. Voor Europeanen is het feestje niet zo compleet meer. De enige modellen die je nu kunt bestellen bij Mitsubishi in Nederland zijn de Space Star, Eclipse Cross en Grendia FD20-35N3. We horen je denken: “maar die laatste is toch een diesel-vorkheftruck” en dat klopt! Wij vonden twee modellen als het hele gamma wel héél karig. Volgend jaar geeft de Grendia het stokje over aan de nieuwe ASX, die helemaal niet lijkt op een Renault Captur.

Leuke Mitsubishi?

Nee, we gaan niet aankondigen dat de Lancer Evo of Eclipse als sportwagen terugkomen. Wel moeten we het even hebben over een aankomend model van Mitsubishi die wij wel leuk vinden. Op een hele andere manier. Er hoort een lang achtergrondverhaal bij, waar we je even in vogelvlucht doorheen loodsen.

Mitsubishi busjes

We moeten het even hebben over de leukste bedrijfswagen van Mitsubishi. Technisch gezien is dat onderstaande L300, die wij ook hebben ontvangen. Ook hoort de L400, die je hier ook kon kopen, erbij. Deze twee busjes zijn hier ‘gewoon’ bedrijfswagens geweest. In Japan en andere Aziatische markten lag het iets anders.

Mitsubishi Delica

We hebben het natuurlijk over de Mitsubishi Delica. Een ietwat onbekende naam voor ons, maar elders ter wereld een busje dat al sinds 1968 verkocht wordt. Initieel ‘gewoon’ als een gesloten bestelwagen of de Delica Coach, voor negen personen. Niet zo interessant, gewoon een busje volgens het bekende recept.

Delica 4×4

Nee, de reden dat de Mitsubishi Delica een daverend succes is kwam vanaf de tweede generatie. Specifieker in 1982. Toen had Mitsubishi het briljante idee om de tweede generatie Delica Star Wagon (wederom gewoon een saai personenbusje) op het ladderchassis van een Pajero te schroeven. Uiteraard leverde dat ook vierwielaandrijving op. Zo kon je ineens met zeven personen offroaden.

Vanaf de derde generatie, die wij dus ook kennen als L300, werd de Delica Star Wagon 4×4 een vaste toevoeging aan het gamma. En zo had je af fabriek een aardig gaaf busje dat in zeer zwaar terrein goed zijn mannetje kan staan. Mocht je in een Aziatisch land op een bergtocht gaan, is de kans groot dat het vervoer ernaartoe een Delica Star Wagon 4×4 is. Die houdt alleen op waar elke andere auto het ook zou opgeven.

Vanaf 1994 kwam de vierde generatie Delica als ‘Space Gear’ en toen werd het echt een grote bus. Deze hebben wij dus ook nog gekend als L400. Tot en met 2006 (afhankelijk van de markt) dus nog steeds de perfecte offroad-MPV.

Latere generaties

Vanaf 2007 zijn er nog twee generaties Delica gekomen, waarvan de huidige Delica D:5 uit 2019 (eigenlijk een grondige facelift) nog steeds in productie is. En de stoere verschijningsvorm van de Delica sloeg aan, want deze twee Delica’s zijn nooit geleverd als bedrijfswagen en kwamen enkel met Mitsubishi’s AWC (All Wheel Control) uit de Lancer Evolution!

De Delica is dus een daverend succes, nog steeds. In 2023 is het precies 55 jaar geleden dat de eerste Delica ten tonele trad. De line-up van de Delica bestaat al uit een paar extra modellen (een ietwat tamme kei car-MPV en een gerebadgede Nissan NV200) maar daar komt volgend jaar een erg leuke toevoeging bij.

Mitsubishi Delica Mini

Mitsubishi komt namelijk met deze Delica Mini. Het is een kei car voor Japan (auto’s die binnen bepaalde maten vallen en een motor kleiner dan 660 cc hebben mogen het centrum van Tokio in) die het stoere van de Delica D:5 naar een schattig busje moet verplaatsen. De auto deelt veel van zijn technische componenten met de Mitsubishi eK Space, maar dan dus een stukje stoerder en met de inmiddels voor Azië aardig legendarische naam Delica.

Verder gaat het om een soort teaser, dus de Mitsubishi Delica Mini laat nog even op zich wachten. Wat al wel gegarandeerd kan worden: hij wordt korter dan 3.400 mm en de motor meet 660 cc, anders is het geen kei car. En hij gaat er zo uitzien. Schattig, want het is een piepkleine MPV, maar ook stoer, want het is een Delica.

Kortom: een hier beetje vergeten busje is elders ter wereld een populaire (cult)held. Hulde voor degene die een Delica Mini naar Europa haalt!